Las predicciones de Ángel Becassino

El argentino Ángel Beccassino, asesor de la campaña presidencial de Roy Barreras, soltó frases contundentes sobre la contienda en un pódcast llamado Pulso social, que lidera el periodista Ramón Jimeno.

En una entrevista que se publicará próximamente, y que conoció SEMANA, Beccassino dijo: “La fórmula de una mujer con un gay abierto, que le cae bien a la gente, didáctico, una especie de gomelo del 20 de julio; esa novedad hace que uno vea que la presidencia se está aclarando”.

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Por su parte, “Abelardo de la Espriella genera efervescencia e Iván Cepeda, un miedo fuerte; Sergio Fajardo está totalmente diluido. Paloma tiene el efecto de una chica linda, dulce (...)”. Beccassino, en el pasado, asesoró a Gustavo Petro y a Rodolfo Hernández.