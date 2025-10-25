CONFIDENCIALES
Las pruebas de la Red de Veedurías en la denuncia contra la fiscal Luz Adriana Camargo
Pablo Bustos reiteró sus denuncias contra la fiscal por posible intervención indebida en investigaciones que adelantan sus subalternos en el caso de la UNGRD.
SEMANA conoció que el abogado Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías de Colombia, reiteró ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes sus denuncias en contra de la fiscal Luz Adriana Camargo por posible intervención indebida en las investigaciones que adelantan sus subalternos sobre el entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Él aportó chats de WhatsApp que soportarían esta tesis y pidió que los congresistas escuchen en las próximas semanas las versiones de las fiscales que adelantan estas investigaciones, y que tengan en cuenta el relato de la exconsejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz, y su defensa.