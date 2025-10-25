Suscribirse

CONFIDENCIALES

Las pruebas de la Red de Veedurías en la denuncia contra la fiscal Luz Adriana Camargo

Pablo Bustos reiteró sus denuncias contra la fiscal por posible intervención indebida en investigaciones que adelantan sus subalternos en el caso de la UNGRD.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Confidenciales
25 de octubre de 2025, 6:56 a. m.
Pese a que la fiscal Londoño construyó el organigrama criminal de Papá Pitufo, la fiscal Luz Adriana Camargo, de un plumazo, firmó una resolución que la retiró del caso.
Luz Adriana Camargo. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

SEMANA conoció que el abogado Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías de Colombia, reiteró ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes sus denuncias en contra de la fiscal Luz Adriana Camargo por posible intervención indebida en las investigaciones que adelantan sus subalternos sobre el entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Contexto: Gustavo Petro puso contra las cuerdas a la fiscal Luz Adriana Camargo: le preguntó por “transacciones políticas”

Él aportó chats de WhatsApp que soportarían esta tesis y pidió que los congresistas escuchen en las próximas semanas las versiones de las fiscales que adelantan estas investigaciones, y que tengan en cuenta el relato de la exconsejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz, y su defensa.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Donald Trump arrincona a Gustavo Petro: tres puntos clave que ponen en jaque a Colombia. Esto es lo que puede venir

2. Petro contra Trump: los detalles secretos de la pelea y el libreto para tratar de defenderse frente a la Casa Blanca

3. Golpe a la seguridad: esto le costará a Colombia perder el apoyo de Estados Unidos. El panorama es alarmante. “Quedamos alineados con el Eje del Mal”

4. Escándalo: el general Federico Mejía usó un helicóptero del Ejército para liberar a un traficante de cocaína en el Cauca. Estas son las pruebas

5. Habla Carlos García, medio hermano de Mauricio Leal: dice que Jhoiner “mató” al estilista y a su madre y quiere quedarse con los bienes; pidió investigar a otras dos personas

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Luz-Adriana-CamargoPablo BustosComisión de Acusación de la Cámara

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.