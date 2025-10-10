La polémica, innecesaria y poco entendible, que se armó cuando la Fiscalía anunció una nueva imputación de cargos en contra de Nicolás Petro, ahora se dirime con cartas que remite y recibe la fiscal Luz Adriana Camargo.

La encargada de investigar y acusar a Nicolás Petro por lavado de activos, y ahora por hechos de corrupción, le respondió a una carta que le envió la jefe del ente acusador. Allí, advierte que las fiscales de apoyo, designadas a los procesos a su cargo, “fueron impuestas” y en ningún momento ella requirió tal colaboración.

La fiscal Lucy Laborde recordó que las reuniones citadas con la directora de lavado de activos y el director contra la corrupción fueron muy particulares y atentaron contra la lealtad procesal de reserva de la información, pues el único objetivo de esos encuentros era conocer en detalle los elementos de prueba para la nueva imputación contra Nicolás Petro.

“En lo que respecta a las resoluciones expedidas en torno a la designación de Fiscales de apoyo, debo precisar con claridad que en ninguna ha mediado solicitud de mi parte, es decir, todas han sido impuestas, desconociendo las razones que motivaron tal designación“, señaló la fiscal Laborde.