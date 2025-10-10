Suscribirse

La dura respuesta a Luz Adriana Camargo de parte de la fiscal que investiga a Nicolás Petro: “Han sido impuestas”

La fiscal Lucy Laborde respondió a una carta enviada por la jefe del ente acusador donde le “recordaban” tener lealtad institucional.

César Jiménez Flechas

César Jiménez Flechas

Periodista Semana

10 de octubre de 2025, 5:53 p. m.
La polémica, innecesaria y poco entendible, que se armó cuando la Fiscalía anunció una nueva imputación de cargos en contra de Nicolás Petro, ahora se dirime con cartas que remite y recibe la fiscal Luz Adriana Camargo.

La encargada de investigar y acusar a Nicolás Petro por lavado de activos, y ahora por hechos de corrupción, le respondió a una carta que le envió la jefe del ente acusador. Allí, advierte que las fiscales de apoyo, designadas a los procesos a su cargo, “fueron impuestas” y en ningún momento ella requirió tal colaboración.

Contexto: La Fiscalía sumó dos nuevos delitos a Nicolás Petro por presuntos hechos de corrupción

La fiscal Lucy Laborde recordó que las reuniones citadas con la directora de lavado de activos y el director contra la corrupción fueron muy particulares y atentaron contra la lealtad procesal de reserva de la información, pues el único objetivo de esos encuentros era conocer en detalle los elementos de prueba para la nueva imputación contra Nicolás Petro.

“En lo que respecta a las resoluciones expedidas en torno a la designación de Fiscales de apoyo, debo precisar con claridad que en ninguna ha mediado solicitud de mi parte, es decir, todas han sido impuestas, desconociendo las razones que motivaron tal designación“, señaló la fiscal Laborde.

Desarrollo...

