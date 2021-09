Confidenciales Margarita Rosa de Francisco pide que Petro y el Pacto Histórico cuenten sus posiciones frente a la Iglesia

La actriz y opinadora Margarita Rosa de Francisco no cree en Dios, y al contrario, ha sido objeto de múltiples críticas por sus posturas frente al ser supremo que adora la Iglesia Católica. Ante la polémica que se desató durante la semana sobre la influencia que ejerce la religión entre los electores de cara al 2022, dijo que sería muy importante que Gustavo Petro y los demás candidatos del Pacto Histórico “nos cuenten su posición ante la Iglesia, institución, como casi todas en este platanal, también muy desprestigiada”, dijo.

“¿Qué se va a pactar? Esa sería mi pregunta”, agregó De Francisco, quien en múltiples entrevistas ha reconocido su distanciamiento con la religión. “Los uribistas me insultan por atea, drogadicta y lesbiana”, dijo en su momento a SEMANA. En otra oportunidad, confesó que estaba tratando de ser atea, “pero Dios se me aparece y me distrae toda”. En abril de 2021, la actriz le respondió a una de sus seguidoras críticas en Twitter que “afortunadamente no creo en su Dios inmundo”.

Tras la aparición de Petro en la plaza pública en Barranquilla el viernes pasado donde pronunció un discurso cargado de religiosidad y se refirió al Jesús de los pobres, cuando él nunca había profesado su cercanía con Dios, Margarita Rosa opinó que “A Dios y al Diablo deberían sacarlos de los discursos políticos y de los partidos de fútbol”.