Confidenciales Miguel Polo Polo lanzó nueva pulla contra el presidente Petro y Francia Márquez, ¿qué dijo?

El representante a la Cámara, Miguel Polo Polo, no deja de polemizar. Este miércoles 24 de marzo, lanzó una fuerte crítica contra el gobierno de Gustavo Petro y hasta comparó las inversiones del Estado con las de la reconocida artista barranquillera Shakira.

La estrella de la música compartió una imagen de una niña indígena Wayúu y dijo “que esta linda menor que lleva nuestra bandera pertenece a un colegio en Uribia, Guajira, para 1.2000 niños que dispone de baños, aulas, comedor y cocina. Estaremos construyendo con Pies Descalzos aquí, un nuevo módulo con todo lo que necesitan”.

Lo que no hace Petro y Francia con recursos públicos, porque se lo gastan en viajes, plumones, tvs y fiestas, le toca hacerlo a Shakira con sus recursos privados. Que pena!! https://t.co/V5oMZBoU9q — MIGUEL POLO POLO (@MiguelPoloP) May 24, 2023

Además, afirmó que seguirá trabajando y “pedimos más esfuerzos al gobierno y al sector privado para que nuestros niños puedan obtener una educación digna y un futuro mucho mejor que su presente”.

Polo Polo, aprovechando la información que entregó Shakira, dijo: “Lo que no hace Gustavo Petro y Francia Márquez con recursos públicos, porque se lo gastan en viajes, plumones, televisores y fiestas, le toca hacerlo a Shakira con sus recursos privados. ¡Qué pena!”.

El comentario no le gustó a la familia presidencial. De hecho, Nicolás Alcocer Petro, no se quedó callado y le respondió al congresista: “No hable de lo que no sabe porque hasta hemos donado más que usted. Deje de hablar tanta ridiculez y dedíquese a trabajar”, dijo.

El dirigente aprovecha cada escenario para cuestionar al gobierno. Este miércoles escribió en su cuenta personal de Twitter que “Pereira sin gas y sin agua. Cómo dijo, en pocas palabras, la ministra de minas chavista de Venezuela: si toca cocinar en fogón de leña por la revolución, pues que se acostumbren los hogares venezolanos. Colombia va para atrás como el cangrejo. Devuelta a la época de las cavernas”.