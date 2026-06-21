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Ministro Pedro Sánchez le sale al paso a señalamiento: “Hay quienes intentan sembrar dudas”

El ministro de Defensa se pronunció a través de su cuenta en X.

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Redacción Confidenciales
21 de junio de 2026 a las 4:12 p. m.
Pedro Sánchez, ministro de Defensa.
Pedro Sánchez, ministro de Defensa. Foto: JUAN CARLOS SIERRA

Pedro Sánchez, ministro de Defensa, le salió al paso a un señalamiento a través de redes sociales, a propósito de la jornada electoral de este domingo, 21 de junio.

A través de X, el jefe de la cartera de Interior dejó claro que “la verdad debe prevalecer sobre la desinformación”.

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Y agregó Sánchez: “Hay quienes intentan sembrar dudas mediante información falsa o descontextualizada para afectar la confianza de los ciudadanos. El Ministerio de Defensa Nacional respeta y garantiza el ejercicio democrático, así como los resultados que libremente determinen los colombianos en las urnas. Ayúdenos a combatir la desinformación. Verifique la información antes de compartirla y denuncie cualquier caso de desinformación o delito informático a través de la Línea 157″.