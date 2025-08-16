Suscribirse

CONFIDENCIALES

Revolcón en el Ministerio de Defensa: hay preocupación por los nuevos nombramientos

La renovación no solo es en Defensa; ya comenzaron algunos movimientos en los altos mandos de la Policía.

Redacción Confidenciales
16 de agosto de 2025, 7:00 a. m.
Militares, soldados, arma
Fuerzas militares. | Foto: Álvaro Tavera

SEMANA conoció que el Gobierno Petro ordenó cambios en los viceministerios de Defensa, en momentos en que se agudiza el orden público en todas las regiones y escasean los recursos para las Fuerzas Armadas.

Con la llegada de la abogada Angélica Verbel, quien apenas tiene tres meses de experiencia en el sector público y dos años de haber adquirido su título universitario, comenzó el ajuste: ella es una ficha clave del Pacto Histórico en Córdoba y no tiene experiencia en el sector.

Contexto: “Fuerzas Militares y Policía son para solucionar los problemas internos”: minDefensa responde a polémico mensaje de Gustavo Petro

Hay preocupación entre las Fuerzas Militares y el Ministerio por los nuevos nombramientos, pues temen que sean meramente políticos y la seguridad quede en manos de personas “sin conocimiento en la causa”. La renovación no solo es en Defensa; ya comenzaron algunos movimientos en los altos mandos de la Policía.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ¿Y ahora qué? Colombia no se repone del doloroso magnicidio de Miguel Uribe Turbay. Esto es lo que podría venir para el país

2. “Ver a Alejandro, al lado del féretro de su papá poniéndole una rosa, fue desgarrador”: María Carolina Hoyos habla del vacío de Miguel Uribe Turbay en la vida de su sobrino

3. El otro ángel de Miguel Uribe: esta es la historia de Delia Jaramillo Hoyos, la esposa del padre del precandidato presidencial

4. Exclusivo: SEMANA revela un documento que advierte que un fiscal recibió detalles de un atentado contra Miguel Uribe Turbay, 13 días antes del ataque en Bogotá

5. El senador republicano Bernie Moreno habló con SEMANA y lanzó una advertencia: “Estamos en el final de la tiranía de Nicolás Maduro”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo PetroPacto históricoFuerzas Armadas

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.