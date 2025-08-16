CONFIDENCIALES
Revolcón en el Ministerio de Defensa: hay preocupación por los nuevos nombramientos
La renovación no solo es en Defensa; ya comenzaron algunos movimientos en los altos mandos de la Policía.
SEMANA conoció que el Gobierno Petro ordenó cambios en los viceministerios de Defensa, en momentos en que se agudiza el orden público en todas las regiones y escasean los recursos para las Fuerzas Armadas.
Con la llegada de la abogada Angélica Verbel, quien apenas tiene tres meses de experiencia en el sector público y dos años de haber adquirido su título universitario, comenzó el ajuste: ella es una ficha clave del Pacto Histórico en Córdoba y no tiene experiencia en el sector.
Hay preocupación entre las Fuerzas Militares y el Ministerio por los nuevos nombramientos, pues temen que sean meramente políticos y la seguridad quede en manos de personas “sin conocimiento en la causa”. La renovación no solo es en Defensa; ya comenzaron algunos movimientos en los altos mandos de la Policía.