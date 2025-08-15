Posesionan a abogada “sin experiencia en seguridad” en Viceministerio de Defensa: Gobierno Petro defiende su hoja de vida

Tal como lo anticipó SEMANA, el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, posesionó a Angélica Verbel como nueva viceministra de Estrategia y Planeación. Hay fuertes críticas dentro de la entidad porque, según varios testimonios conocidos por esta revista, no tendría la formación ni la experiencia para asumir las tareas.

Verbel es abogada, especialista en Derecho Constitucional y estudiante de la maestría en Gobierno y Políticas Públicas. En su hoja de vida, certificó un año y siete meses de experiencia laboral; de ese tiempo, tres meses los ejerció como servidora pública en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), en la seccional de Córdoba.

Angélica Verbel es ampliamente conocida en las filas del Pacto Histórico porque fue candidata a la Gobernación de ese departamento en 2023 y logró 9.073 votos, el 1,04 % del umbral. También aspiró al Congreso por este movimiento de izquierda y no logró llegar. En el Ejecutivo le abonan su capacidad de liderazgo.

La nueva viceministra notificó al país de su nombramiento a través de sus redes sociales: “Agradezco a Dios, al presidente Gustavo Petro, y al ministro Pedro Sánchez por la confianza depositada en mí al designarme como viceministra. Asumo este reto con total fuerza, valor y determinación. No defraudaré la confianza que han puesto en mí”.

Angélica Verbel junto al ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez. | Foto: Tomada de la cuenta de Instagram de Angélica Verbel.

Las fuertes críticas a su designación se han emitido dentro del Ministerio, en las Fuerzas Militares y en el personal retirado, porque no contaría con la destreza en seguridad para asumir las funciones que le encargaron en este Viceministerio, considerado por expertos como el más importante en materia de orden público: “Sin experiencia en seguridad”.

El exviceministro de Defensa, Gustavo Niño, afirmó que la llegada de Verbel podría dar problemas: “Que una persona que no tenga la experiencia ni el conocimiento académico esté en el Viceministerio más importante nos pone en una debilidad institucional gigante ante una amenaza clara que tenemos del ELN, disidencias de las Farc y el Clan del Golfo”.

Sin embargo, fuentes del Ministerio dijeron a SEMANA que la hoja de vida de la funcionaria fue sometida a un estudio riguroso y se confirmó que cumplía con los requisitos mínimos para tomar las riendas de la entidad, aunque sí generó ruido que no tuviera ningún acercamiento previo con asuntos de seguridad.