“Fuerzas Militares y Policía son para solucionar los problemas internos”: minDefensa responde a polémico mensaje de Gustavo Petro

El presidente Gustavo Petro armó, recientemente, una nueva polémica al pedirle a la Fuerza Pública de Colombia defender a Venezuela ante un supuesto ataque por parte del Gobierno de los Estados Unidos.

En su mensaje publicado en su cuenta de X, el jefe de Estado dijo: “Transmito públicamente mi orden dada, como comandante de las Fuerzas Armadas de Colombia. Colombia y Venezuela son el mismo pueblo, la misma bandera, la misma historia”.

“Cualquier operación militar que no tenga aprobación de los países hermanos es una agresión contra Latinoamérica y el Caribe. Es una contradicción fundamental a nuestro principio de libertad. Libertad o muerte, grito Bolívar, y el pueblo se sublevó”, trinó.

El presidente Gustavo Petro respaldó a Venezuela. | Foto: SEMANA / X: @Iscoaguirre

Sobre la “orden dada” a las Fuerzas Militares de Colombia por parte del presidente Petro, el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, señaló que la Fuerza Pública está para resolver los problemas internos de Colombia, como lo demanda la Constitución.

“De acuerdo a la Constitución Política de Colombia, de disponer de toda la capacidad militar y policial para solucionar los problemas aquí en nuestro territorio, y mantener la cooperación internacional que sea necesaria para afectar el narcotráfico, como lo estamos haciendo”, dijo el ministro de Defensa.

Pedro Sánchez, ministro de Defensa, afirmó que el Ejército y la Policía son para “solucionar los problemas” internos del país, tras mensaje del presidente Petro, quien pidió defender a Venezuela de EE. UU. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/eXwP5p3VVF — Revista Semana (@RevistaSemana) August 12, 2025

Es de anotar que el presidente Petro continúa lanzando polémicos mensaje sobre la cooperación de las Fuerzas Militares de los dos países. Este martes, 12 de agosto, el jefe de Estado indicó que deseaba “articular” el Ejército de Colombia con las fuerzas militares de Nicolás Maduro.

Otro de los anuncios que ha generado polémica en el país es la creación de una zona binacional entre Colombia y Venezuela, en zona de frontera. El Gobierno del presidente Gustavo Petro firmó un memorando de entendimiento con el régimen de Nicolás Maduro para establecer dicha zona.

Nicolás Maduro no ha hablado de unir los ejércitos, sino de articularlos para acabar el narcotráfico en la zona de frontera, y eso es conveniente para las dos naciones y ha dado mucho resultado.



El ELN ha sido golpeado en ambos lados de la frontera, militarmente.



Mi orden… — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 12, 2025

Según el documento, por el momento comprenderán los estados Táchira y Zulia, del lado venezolano, y Norte de Santander, en el caso de Colombia; sin embargo, la ministra de Comercio, Diana Morales, le confirmó a SEMANA que se podría ampliar a otros departamentos, entre los que estarían La Guajira, Cesar e incluso Arauca, de donde ella es oriunda.