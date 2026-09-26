Colpensiones le pidió a la Corte Constitucional que le permita poner en marcha la reforma pensional hasta abril de 2028 y no en 2027, como lo ordenó el alto tribunal. Llama la atención que quien presentó esa solicitud para aplazar el arranque de la reforma fue Diego Urrego, el presidente de esa entidad encargado en el Gobierno Petro y jurídico de la entidad en la era de Jaime Dussán. El petrismo, que impulsó la iniciativa, tenía claro que el Estado no estaba preparado aún para poner en marcha su propia propuesta. Esta semana, el Ministerio de Hacienda, del Gobierno de Abelardo De La Espriella, le hizo la misma petición al alto tribunal.

Salud, pensiones y combustibles, entre las partidas que elevaron el Presupuesto 2027: “El anterior había dejado por fuera algunas obligaciones”

SEMANA conoció que hay consenso entre los magistrados para debatir ese tema, pero primero esperarán a que el Congreso subsane los vicios de trámite que se encontraron en nueve artículos de la reforma. Una de las propuestas que se ha ventilado en la sala plena es extender durante algunos meses el inicio de la reforma y no un año. Es decir, la pensional no entraría en marcha en abril, sino entre junio y julio de 2027.