Confidenciales
“Siempre amix”: el curioso mensaje que publicó Armando Benedetti en TikTok tras la reconciliación con Eduardo Montealegre
El ministro del Interior hizo una publicación con un lenguaje utilizado por los jóvenes.
Tras una fuerte discusión pública, derivada de entrevistas que concedieron a SEMANA, los ministros del Interior, Armando Benedetti, y de Justicia, Eduardo Montealegre, finalmente se encontraron, se tomaron un café y se reconciliaron.
Luego de haber limado asperezas, Benedetti publicó un video en la red social TikTok con un particular mensaje: “Siempre amix, nunca enemix”, un comentario muy popular entre los jóvenes, quienes tienen mayor presencia en este entorno digital.
@armandobenedetti
Problema solucionado 🤝♬ sonido original - Armando Benedetti
El video está acompañado de burbujas de corazones y una canción que habla de la amistad. En ese sentido, pareciera que Benedetti y Montealegre pasaron de ser fuertes contradictores políticos y de decirse que iban a estar condenados por la justicia, a decir que son amigos “en las buenas y en las malas”.