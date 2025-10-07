Suscribirse

“Siempre amix”: el curioso mensaje que publicó Armando Benedetti en TikTok tras la reconciliación con Eduardo Montealegre

El ministro del Interior hizo una publicación con un lenguaje utilizado por los jóvenes.

Redacción Semana
8 de octubre de 2025, 1:43 a. m.
Los ministros Armando Benedetti y Eduardo Montealegre, junto con Roy Barreras y Julio César Ortiz.
Los ministros Armando Benedetti y Eduardo Montealegre se reconciliaron. | Foto: Ministerio del Interior.

Tras una fuerte discusión pública, derivada de entrevistas que concedieron a SEMANA, los ministros del Interior, Armando Benedetti, y de Justicia, Eduardo Montealegre, finalmente se encontraron, se tomaron un café y se reconciliaron.

Luego de haber limado asperezas, Benedetti publicó un video en la red social TikTok con un particular mensaje: “Siempre amix, nunca enemix”, un comentario muy popular entre los jóvenes, quienes tienen mayor presencia en este entorno digital.

@armandobenedetti

Problema solucionado 🤝

♬ sonido original - Armando Benedetti

El video está acompañado de burbujas de corazones y una canción que habla de la amistad. En ese sentido, pareciera que Benedetti y Montealegre pasaron de ser fuertes contradictores políticos y de decirse que iban a estar condenados por la justicia, a decir que son amigos “en las buenas y en las malas”.

