La zona talada está en una pendiente encima de algunas casa lo que puede generar peligro.

Ante la posibilidad de que los árboles talados hagan parte de un programa de reforestación por parte de un resguardo indígena muisca, estos igualmente están sujetos a todas las normas vigentes de protección y manejo de recursos. Por lo que deberían contar con los permisos de las autoridades ambientales.

“Las personas que realizaron esto no cuentan con los permisos. Por eso pedimos a la CAR y a las autoridades que investiguen el tema y actúen. La comunidad de Cota está preocupada por la situación. Si la tala se hizo en un programa de reforestación por qué no se socializó para que los ciudadanos pudieran involucrarse en estos proyectos. Por qué se hace en cuarentena y por qué especies introducidas como el retamo liso y el retamo espinoso no se extrajeron también”, agregó Olaya.

Semana Sostenible intentó comunicarse con la secretaría de ambiente del municipio de Cota, pero hasta el momento de la publicación no obtuvo respuesta. Entre tanto queda la duda de quiénes violaron la cuarentena nacional obligatoria para realizar esta tala, ¿contaban con los permisos?

