Un análisis de la Universidad del Rosario, con el apoyo del Instituto Nacional de Salud (INS) y el Icahn School of Medicine at Mount Sinai de Estados Unidos, analizó las mutaciones del genoma del virus SARS-CoV-2 en el país y encontró una cepa que habría entrado proveniente de Francia el 17 de febrero, un mes antes de reportarse el primer caso en Colombia. Saber de dónde llegó es importante para determinar la dispersión del virus que circula en las regiones y hacer vigilancia de la epidemia , dijo el líder del trabajo, Juan David Ramírez.

En Colombia, sin embargo, una joven procedente de Italia se convirtió, 15 días después, en el primer caso diagnosticado. Según el epidemiólogo Jaime Ordóñez, esto indica que, dado que no hubo una identificación oportuna de los primeros casos en el país, no hay idea del patrón de contagio. “No tuvimos fase de contención, pues nunca tuvimos identificados el 90 por ciento del origen de los casos”, señaló Ordóñez, quien no estuvo involucrado en la investigación.

SALUD