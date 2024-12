El diario El País lo lamentó en ese artículo editorial. "En Madrid, principal fuente de preocupación, se repetía que no había motivos para no ir a clase", "El virus llevaba muchos días viajando tranquilamente, ida y vuelta", "Al principio, el único criterio decisivo para hacer la prueba era venir de China, Italia u otro país de riesgo", se explicaba el periódico.

España se ve hoy desolada. El Gobierno amplió la cuarentena 15 días más. Foto: AFP

La médica colombiana Ana Ríos, quien trabaja en un hospital en la capital de España, le dio a SEMANA su visión: "En España nos está pasando un poco lo de Italia y aún no se terminan de tomar las decisiones preventivas. Vamos siempre tarde", dice. La anestesióloga, que vive desde su hospital de primera mano la emergencia, relató esa desgarradora realidad. "En Madrid se están habilitando hoteles como hospitales para la gente que no está tan grave porque en los hospitales no hay lugar para todos. Con tantas personas poniéndose graves al mismo tiempo y que necesitan cuidados intensivos es que no se está dando abasto. Simplemente no hay recursos físicos, ni de personal para tratarlos a todos y se comenzará a decidir como en medicina de guerra (que en Italia ya lo están haciendo). Los pocos recursos disponibles se destinan al paciente con mayor probabilidad de sobrevivir y no al más grave", agregó.

Lea el testimonio completo de Ana Ríos

Un país en duelo y confinado

Después de una semana y media de confinamiento casi total para los españoles, que se prorrogará hasta el 11 de abril, el Gobierno advirtió repetidamente que esta semana sería "difícil" aunque confía en estar cerca de alcanzar el pico de contagios. Pese a registrar la cifra más alta de fallecidos en el país desde el comienzo del brote, el ministerio de Sanidad comunicó también un fuerte incremento de los pacientes curados de casi 3.800 a 5.367.

Reportaje: “Los días del contagio”, el recorrido de Semana por una semana de miedo

Los más vulnerables en Colombia: ¿Habrá cama para tanta gente?