Si el desempleo era un problema antes de la pandemia, ahora se vuelve un reto monumental. No es suficiente esperar a que la propia economía por inercia permita volver a niveles de un dígito en la tasa de desocupación.

A pesar de la reapertura gradual de algunos sectores, el desempleo parece no ceder. Por eso hay que pensar medidas de impacto inmediato para que millones de personas afectadas por este flagelo logren conseguir trabajo. Sin duda, se requiere una reforma laboral profunda, pero el margen de maniobra en el Congreso , con la polarización y la época preelectoral encima, hace casi inviable esta iniciativa. Por eso, la gran pregunta es qué hacer en medio de la coyuntura actual, con las herramientas existentes y los proyectos viables.

Sin embargo, no nos podemos equivocar. La reapertura es una condición necesaria, mas no es suficiente para que se recupere la economía y mejore el mercado laboral. La reapertura no significa reactivación ni garantiza directa y proporcionalmente la recuperación del empleo. Al fin y al cabo muchas empresas aprendieron a operar con menos personas y eso se mantendrá con o sin aislamiento.