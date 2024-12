Así las cosas, Bogotá no tendría clases presenciales en colegio públicos y privados en lo que resta del 2020 debido a la evolución de la pandemia del coronavirus.

A la fecha, la capital tiene 49.644 casos confirmados del virus, según el Ministerio de Salud y el pico de la pandemia llegaría en agosto.

“Hoy no están dadas las condiciones para regresar a la presencialidad, en el inmediato plazo tampoco van a estar dadas. Bogotá ha tomado la decisión de no regresar a la presencialidad hasta tanto no estén dadas las condiciones de seguridad”, dijo la secretaria de Educación, Edna Bonilla.

Esta posición cerraría las puertas a un regreso a clases bajo el modelo de alternancia que había planteado el Gobierno nacional desde junio de 2020 y que ponía como fecha tentativa el 1 de agosto, evaluando la evolución de la pandemia.

En un escenario para regresar a las clases, las autoridades de educación y salud tendrán en cuenta los siguientes parámetros: