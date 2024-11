Cifras de Internetlivestats.com indican que 4.700 millones de personas en el mundo usaban internet, pero solo 40% del planeta tiene conexión constante. En 1995 esa cifra era de 1%.

En 2005 se llegó a los primeros 1.000 millones de internautas, en 2010 a 2.000 millones y en 2014 a 3.000 millones.

Se prevé que los próximos 1.000 millones provendrán de los países más desconectados, en particular de India y China, donde 50% y 41% de sus habitantes, respectivamente, no tienen acceso. No obstante, Etiopía y la República Democrática del Congo son las naciones con menos penetración de internet, al tener a 81% de su población desconectada.

La información por países, analizada por Visual Economist con datos de DataReportal indica que en el caso de Colombia, a enero de 2020, 30% de la población no tenía conexión a internet y, como en el resto de naciones, incluido Estados Unidos, el gran rezago está en las zonas rurales donde las redes aún no están completamente desplegadas.

Pese a que aún no se ha logrado una conectividad global, hay avances como las redes 5G, que se están desarrollando en varias regiones para aumentar la velocidad en conexiones y sacar provecho de tecnologías como internet de las cosas o inteligencia artificial.

El acceso a internet es fundamental para la transformación digital y un servicio indispensable para la nueva normalidad y para la cuarta revolución industrial. Es necesario conectar a quienes aún no están en línea.