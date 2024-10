La nueva novela de Sally Rooney ofrece su mejor reflexión sobre ‘el amor idiota’ hasta la fecha

Sobre 'Intermezzo' y la literatura de Sally Rooney, The New Yorker asegura que plantea "los mejores diálogos que hayamos leído nunca". | Foto: Literatura Random House

La escritora parece compartir los puntos de vista de muchos de sus personajes. Como Frances en Conversaciones con amigos , que dice “vives ciertas cosas antes de comprenderlas. No siempre puedes adoptar una postura analítica”. Como Marianne en Gente normal , que cree que “las personas pueden cambiar de verdad”. Como Eileen en ¿Dónde estás, mundo bello? , que espera que “lo más ordinario de los seres humanos no sea la violencia o la codicia, sino el amor y el cuidado”. Y, como Ivan en Intermezzo , es optimista.

