Martha Ojeda (M.O.): Para Abrapalabra fue un orgullo quedar en las manos de Lerner, tenemos muchas cosas en común. Ellos iniciaban el 1 de abril unas adecuaciones, porque van a poner nuevos muebles con mayor capacidad, un café y después habrá una inauguración; pero justo llegó la cuarentena y quedó todo congelado, porque el grupo de Lerner no ha podido viajar para hacer el montaje, están prácticamente encerrados en Bogotá. Iba a ser una continuidad, no pensamos que hubiera días de cierre, pero coincidió. Ellos están vendiendo en línea, los lectores pueden comprar y el libro les llega a la casa, pero hay mucha gente que le gusta ir a la librería, pasearse por los anaqueles y elegir; esperemos que se dé pronto.

SEMANA: ¿La cuarentena ha sido una oportunidad para que la gente lea más?

M.O.: Creo que sí, son hábitos que la gente va tomando. Eso lo veremos más adelante con cifras. Espero que así sea, espero que los datos nos demuestren que no hay mal que por bien no venga.

SEMANA: Usted ha visto la evolución de los bumangueses en estos 24 años, ¿ahora leen más?

M.O.: Sí, muchísimo, jóvenes, profesionales, amas de casa. Hay casos en los que los papás los llevaban bebés a la librería y hoy en día son profesionales, y así no estén en la ciudad nos escriben y nos dicen que lo que más añoran es venir a la librería; para ellos es encantador.

SEMANA: Las librerías en Colombia han pasado por momentos difíciles por la pandemia, ¿cómo ve el panorama para el sector?

M.O.: Ya se empezaron a reactivar, creo que va a ser positivo para las librerías, hay que mantener el entusiasmo. Considero que se va a apreciar mucho más el trabajo de las librerías, hay muchísima gente que ha tomado más gusto por la lectura en este tiempo; entonces, va a tener más ganas de ir. La gente aprendió a tomarse un descanso, a no tener que estar corriendo entre el trabajo y la casa. Muchas personas me llaman y me preguntan cuándo abren la librería, me dicen que extrañan ir. Noto que hay más solidaridad con los comerciantes, saben que el que se mantenga después de esta cuarentena hay que apoyarlo, y eso espero porque todos los libreros tienen una misión de vida, es un servicio a la humanidad dar conocimiento y cultura.