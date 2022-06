“Regálame la vida”: la nueva cumbia de la monteriana Aura Castellar

Aura Castellar, la monteriana, canta-autora e intérprete y lanzó su más reciente sencillo Regálame la vida, que es una cumbia que canta al amor y a la vida, una canción en donde “me di la oportunidad de producir, de buscar mi sonido sin limitación”, según afirmó la artista.

“Simplemente sentí la necesidad de hacer canciones y aprovechar todos esos colores que me da la música latinoamericana y del Caribe. La cumbia es un canto latinoamericano que tiene muchas posibilidades interpretativas, mi intención era precisamente resaltar varias de ellas, viajando desde Colombia, México, Argentina”, agregó.

“Regálame la vida contigo, un beso en la mañana, que me empalaga”, son algunas de las frases de su nueva canción, que está acompañada de una guitarra que lleva en sus manos y a sus dos lados, dos músicos que le agregan un valor musical a su pieza y hacen que su composición sea mágica, en su versión acústica.

Su repertorio está compuesto por ritmos oriundos de su tierra, que, al ser interpretados por ella, toman formas diversas que producen sonidos originales que hacen de Aura una artista que se mueve libremente entre el folklore, el pop y el Word música.

Su infancia y adolescencia transcurrió en su tierra natal, donde desde los 6 años de edad mostró su interés y gran pasión por la música, gusto que sus padres apoyaron permanentemente, pues recibió varias clases de música (en la Escuela de Bellas Artes), ambos tienen herencia musical. Con apenas 8 años participó en por primera vez en el concurso de la canción en el colegio Gimnasio Valle grande, y cantó “gracias a la vida” con la que ganó el primer puesto.

Al terminar el bachillerato, inició la carrera de psicología en la universidad Pontificia Bolivariana, en bienestar universitario conoció a un grupo de jóvenes gaiteros, y se hicieron amigos. Posteriormente, se enamoró de la gaita y sus melodías y decidió dejar la Psicología para comenzar su carrera de Licenciatura en Artes con énfasis en Música (Universidad de Córdoba).

Luego viajó a Bogotá con la ilusión de grabar sus canciones y estudiar producción y composición en la escuela de música y audio Fernando Sor. En el 2014 participó como intérprete en el libro homenaje al maestro Adolfo Pacheco Anillo “Juglar de los Montes de María” con la cumbia “No es negra, es morena”.

En su trayectoria como cantautora, Aura Castellar presentó, en los años 2015, 2017 y 2018, dos producciones discográficas “En el lugar de mis Sueños”, “Oleos Naranja” (Tigo Music) y el sencillo “Soledades de Acuarela” respectivamente.

¿De qué hablan sus canciones?

“En mis canciones hablo de muchas cosas, mías y de otros, también depende del momento de la vida en el que me encuentre. Temas que hablan de la cotidianidad, el amor, la tristeza, la valentía, la esperanza”, manifestó.

Cuando era niña solía encerrarse con un teclado Casio a “inventar melodías, con letras incoherentes. Entonces creo que quedé con la maña de comenzar primero las canciones con el acorde y la melodía. Luego esa melodía y esa acorde me llevan a escribir sobre algo”, añadió.

Asegura, además, que “todo cambia, y escribir canciones es algo íntimo para mí, y considero que poco a poco me fui abriendo a mostrarlas sin que me diera vergüenza, soy una persona muy tímida y me daba pena cantar las canciones que hablaran sobre algo mío”.