Alejandro Fernández llegará al Movistar Arena con su tour ‘De rey a Rey’ para conquistar fans y dejar claro su legado

El ídolo internacional de la música mexicana, Alejandro Fernández, anuncia su regreso a Colombia con su aclamada gira ‘De Rey a Rey’, un emotivo homenaje a su padre y leyenda del mariachi, Vicente Fernández.

Con una trayectoria que supera las tres décadas, millones de discos vendidos y múltiples reconocimientos internacionales, ‘El Potrillo’ vuelve a conquistar los corazones colombianos con una puesta en escena única, llena de sentimiento, tradición y grandes éxitos.

En el tour ‘De Rey a Rey’ se marcaron tres fechas en importantes ciudades del país: Medellín el 25 de octubre en La Macarena, Bucaramanga el 30 de octubre en la Plaza de Toros y Bogotá el 1 y 2 de noviembre en el Movistar Arena, donde el público capitalino podrá disfrutar de dos noches inolvidables junto a uno de los artistas más grandes de la música en español.

Con una voz inconfundible y un carisma arrollador, Alejandro Fernández ha sabido fusionar la música ranchera con el pop latino, conquistando a públicos de todas las edades y nacionalidades.

En Colombia, su carrera ha sido recibida con un cariño especial: ha llenado escenarios, agotado boletería y ha sido ovacionado en cada presentación, consolidándose como uno de los artistas mexicanos más queridos por el público nacional.

En esta gira, interpretará lo mejor de su repertorio (incluyendo clásicos como ‘Me dediqué a perderte’, ‘Como quien pierde una estrella’ y ‘Hoy tengo ganas de ti’), junto a los temas inmortales de Vicente Fernández, en un recorrido musical que une generaciones y celebra el amor por la música ranchera.

Cada interpretación promete transportar al público a través de la emoción, la nostalgia y el orgullo por las raíces mexicanas. La producción en Colombia está a cargo de Diomar García Eventos, Stage Eventos y Páramo Presenta, tres grandes de la industria que unen esfuerzos para ofrecer un espectáculo de talla internacional.

Con una puesta en escena majestuosa, músicos en vivo y una impecable dirección artística, el público vivirá una experiencia que fusiona lo tradicional con lo contemporáneo.

‘De Rey a Rey’ es mucho más que una gira: es una celebración del legado, la familia y la pasión por la música. Alejandro Fernández no solo rinde homenaje a su padre, sino que reafirma su propio lugar como uno de los artistas más influyentes del mundo hispano.