Suscribirse

Conciertos

Alejandro Fernández llegará al Movistar Arena con su tour ‘De rey a Rey’ para conquistar fans y dejar claro su legado

El cantante mexicano tendrá dos fechas en la capital colombiana.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Cultura
28 de octubre de 2025, 10:36 p. m.
Alejandro Fernández llegará con concierto a Bogotá en dos fechas.
Alejandro Fernández llegará con concierto a Bogotá en dos fechas. | Foto: Instagram: @alexoficial

El ídolo internacional de la música mexicana, Alejandro Fernández, anuncia su regreso a Colombia con su aclamada gira ‘De Rey a Rey’, un emotivo homenaje a su padre y leyenda del mariachi, Vicente Fernández.

Con una trayectoria que supera las tres décadas, millones de discos vendidos y múltiples reconocimientos internacionales,El Potrillo’ vuelve a conquistar los corazones colombianos con una puesta en escena única, llena de sentimiento, tradición y grandes éxitos.

Contexto: Viuda de Vicente Fernández fue captada con un hombre en pleno concierto de su hijo; aclaran si se trata de su nueva pareja

En el tour ‘De Rey a Rey’ se marcaron tres fechas en importantes ciudades del país: Medellín el 25 de octubre en La Macarena, Bucaramanga el 30 de octubre en la Plaza de Toros y Bogotá el 1 y 2 de noviembre en el Movistar Arena, donde el público capitalino podrá disfrutar de dos noches inolvidables junto a uno de los artistas más grandes de la música en español.

Con una voz inconfundible y un carisma arrollador, Alejandro Fernández ha sabido fusionar la música ranchera con el pop latino, conquistando a públicos de todas las edades y nacionalidades.

En Colombia, su carrera ha sido recibida con un cariño especial: ha llenado escenarios, agotado boletería y ha sido ovacionado en cada presentación, consolidándose como uno de los artistas mexicanos más queridos por el público nacional.

En esta gira, interpretará lo mejor de su repertorio (incluyendo clásicos como ‘Me dediqué a perderte’, ‘Como quien pierde una estrella’ y ‘Hoy tengo ganas de ti’), junto a los temas inmortales de Vicente Fernández, en un recorrido musical que une generaciones y celebra el amor por la música ranchera.

Cada interpretación promete transportar al público a través de la emoción, la nostalgia y el orgullo por las raíces mexicanas. La producción en Colombia está a cargo de Diomar García Eventos, Stage Eventos y Páramo Presenta, tres grandes de la industria que unen esfuerzos para ofrecer un espectáculo de talla internacional.

Con una puesta en escena majestuosa, músicos en vivo y una impecable dirección artística, el público vivirá una experiencia que fusiona lo tradicional con lo contemporáneo.

Contexto: Alejandro Fernández aclaró tema íntimo sobre su identidad sexual: “Estoy curadísimo”

De Rey a Rey’ es mucho más que una gira: es una celebración del legado, la familia y la pasión por la música. Alejandro Fernández no solo rinde homenaje a su padre, sino que reafirma su propio lugar como uno de los artistas más influyentes del mundo hispano.

Dos noches en Bogotá donde el alma del mariachi resonará más fuerte que nunca: un homenaje de un rey a otro, y un regalo para todos los corazones colombianos.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Piden abrir incidente de desacato contra Petro por no retractarse con las periodistas que llamó “muñecas de la mafia”

2. Maduro castiga a líder político de América Latina por ayudar a EE. UU. a desplegar buques de guerra: “Persona non grata”

3. “Aquí lo que hay es un pirómano que quiere incendiar a Colombia”: Juan Carlos Pinzón al recibir el aval de Oxígeno

4. Solicitan medida cautelar ante el CNE para que Daniel Quintero no pueda registrarse como precandidato ante la Registraduría

5. Actor de ‘Pasión de Gavilanes’ confesó que pensó en acabar con su vida por las deudas: “A veces uno quiere”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Alejandro Fernández

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.