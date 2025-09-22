Viuda de Vicente Fernández fue captada con un hombre en pleno concierto de su hijo; aclaran si se trata de su nueva pareja

Los medios mexicanos y las plataformas digitales fueron protagonistas de un inesperado video que comenzó a rondar, donde una famosa figura había sido pillada en una escena sorpresiva. El mundo espectáculo internacional no se quedó quieto, desatando reacciones en el público.

De acuerdo con lo que se detalló, María del Refugio Abarca Villaseñor, conocida en el mundo artístico como Doña Cuquita, fue foco de comentarios y opiniones, debido a unas imágenes que se hicieron virales. La viuda de Vicente Fernández, que afirmó que el cantante se le aparecía, no escapó de la atención mediática, la cual no ocultó su asombro por lo que salió a la luz.

En el post que fue compartido, se detalló cómo la cantante fue centro de especulaciones, por un supuesto romance con un hombre, cuya identidad no había sido confirmada. La famosa apareció en estas imágenes en medio de un concierto de uno de sus hijos, por lo que más de uno no ocultó su opinión.

Según se vio, Doña Cuquita estaba presente en un show de Alejandro Fernández, acompañada de aquel sujeto, con quien se abrazaba y se daba besos en la mejilla. Estos gestos no pasaron desapercibidos, pues una luz enfocaba a la mujer de 80 años con su acompañante.

La sonrisa, su elegancia y su porte llamaron rápidamente las miradas de los curiosos, quienes observaron con detenimiento cómo, en los pocos segundos, la mexicana extiende el brazo del hombre y lo pasa alrededor suyo, para después acercar sus rostros, mientras cantaban los temas. Ambos terminan abrazados, dándose esta muestra de cariño.

El canal de YouTube De todo un poco subió estas imágenes, para luego dar paso a una aclaración por parte de una comentarista de la farándula. Chamonic, creadora de contenido, desmintió que se tratara de un romance, pues Doña Cuquita estaba con su hermano Javier, quien es mayor que ella.

“Recordemos que ellos como familia son muy afectuosos ( cariñosos , amorosos) y así se saludan o se expresan su cariño”, explicó, pidiendo que no se difundieran contenidos con tonos cargados de rumores.

“Se pasan, deberían de investigar primero antes de señalar o decir o confirmar”, agregó.