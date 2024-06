Alejandro Fernández sacó pecho y se lució por nuevos talentos mexicanos: “Nos benefician a todos”

"Hecho en México", el nombre del último álbum del artista y con este planea visitar varios países de América Latina. (Photo by Medios y Media/Getty Images,) | Foto: Getty Images,

En general, Te llevo en la sangre es un álbum que tiende a la música norteña, que se suma al mariachi, en el que Fernández se mueve como pez en el agua. No es la primera vez que el hijo de la leyenda Vicente Fernández experimenta con instrumentaciones y estilos del norte, pero para este álbum lo hizo más deliberadamente como en Huye , La última y nos vamos y Qué bien te vino el adiós .

Algunas canciones de su álbum habían sido lanzadas previamente como sencillos, como Inexperto en olvidarte , No es que me quiera ir, Difícil tu caso y Cobijas ajenas , esta última es una colaboración con Alfredo Olivas y fue compuesta por Espinoza Paz, quien es originario del estado norteño de Sinaloa.

“Evidentemente tiene algunas palabras muy fuertes, así se maneja Espinoza, pero no necesariamente tiene que ser hacia una mujer, igualmente se lo puede dedicar una mujer a un hombre”, dijo. “Cuando la canto en los conciertos la están gritando a full (de lleno), es espectacular cómo está reaccionando el público con las canciones nuevas en estos últimos palenques que he tenido, ha sido impresionante, hace muchos años que no veía a la gente así de emocionada”.