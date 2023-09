Alejandro Fernández se mostró indignado con su público en pleno concierto, ¿qué sucedió?

‘El Potrillo’, como es apodado Alejandro, es ahora el centro de la atención, no por sus peculiares atuendos y característica forma de vestir en cada concierto, sino por un hecho que ha generado una lluvia de críticas entre sus seguidores por medio de las redes sociales.

"Hecho en México", el nombre del último álbum del artista y con este planea visitar varios países de América Latina. (Photo by Medios y Media/Getty Images,) | Foto: Getty Images,

El malestar entre Alejandro Fernández y sus fanáticos

Durante su presentación en el escenario, se observa al ‘Potrillo’ sentado sobre una silla mientras interpretaba una de sus más famosas canciones ‘Me dediqué a perderte’, la cual, según el video, Alejandro quería que los asistentes al concierto cantaran con él y debido a esto, busca darle al público protagonismo para que ellos canten entusiasmados la pieza musical, sin embargo, la respuesta por parte de los seguidores no fue lo que estaba esperando y generó un momento incómodo.

Durante su presentación, el mexicano buscaba interactuar con los seguidores que estaban presentes, no obstante, la mayoría de la multitud optaron por no atender las indicaciones del artista y se quedaron en silencio.

Al percatarse de esta situación, Alejandro en medio de su interpretación preguntó: “¿Van a cantar o no van a cantar?”, y agregó que: “Si no, yo también me voy a cantar allá”, señalando el backstage.