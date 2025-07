View this post on Instagram

¿Quién es el imitador de Vicente Fernández, ganador de ‘Yo me llamo 2025′?

Pese a que el imitador no habló mucho de su vida íntima, se logró conocer que era padre de una pequeña niña, la cual estaba recién nacida y no había podido ver por los compromisos con el programa de Caracol. Estas circunstancias, además de su parecido con el mexicano, conmovieron a muchas personas, llevándolo a quedar como el ganador de la edición.

“Ya me había presentado en dos ocasiones anteriores. La primera vez no pasé porque era menor de edad. La segunda me presenté en Pereira, pero no logré avanzar ante el jurado”, comentó.