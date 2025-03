Gloria Estefan rompió el silencio y reaccionó a su imitadora de ‘Yo me llamo’ 2025: “Me confundo”

View this post on Instagram

Ante el crecimiento que tuvo dentro de la competencia de Yo me llamo , la atención de los curiosos se posó en la reacción que tuvo Gloria Estefan a este trabajo que estaba siendo registrado en el reality de Caracol. Durante un live , la artista latina no evitó comentar al respecto, sincerándose sobre lo que veía de la imitadora.

“Ay, sí, la muchacha de Yo me llamo. ¡Fabulosa! No lo puedo creer, a veces me confundo yo misma de que no soy yo cantando”, dijo al inicio sobre la imitadora.