Exparticipante de ‘Yo me llamo’ se encuentra en UCI y tiene delicado diagnóstico; su esposo dio detalles: “Desenlace crítico”

Equipo de Marisela, exparticipante de Yo me llamo, se pronunció

A lo que añadió: “Ya cuando ella ingresó al programa me llamaba y me decía: ‘todo lo que como me cae mal’. Resulta que tenía una úlcera gástrica que ya ahorita el 14 de marzo tuvo un desenlace más fuerte, se le convirtió en peritonitis”.

Integrante de ‘Yo me llamo’ quedó en evidencia y tuvo particular gesto con Amparo Grisales: “La dejó en visto”

“En la cirugía sí estaba broncoaspirando, me dijo el cirujano, pero gracias a Dios lograron estabilizarla a tiempo. Gracias a Dios salió muy bien, está todavía con algunas sondas, entonces no puede hablar muy bien, pero ya el parte médico es muy positivo [...] Ya la logré ver, logré ver que abrió los ojitos, me hizo una sonrisa y eso me dio mucho descanso”, concluyó el marido de Patricia Henao.