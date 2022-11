The Killers vuelven a Bogotá por tercera vez, renovados y con nueva música

Faltan solo pocas horas para que los fanáticos de una de las mejores bandas norteamericanas de las últimas décadas, The Killers, disfruten de un espectáculo ‘inolvidable’ en la capital colombiana y puedan celebrar los casi 20 años de música que han generado, en el marco de su gira Imploding the Mirage Tour, que también visitará lugares como Santiago de Chile, Sao Paulo y Brasilia.

La agrupación originaria de Las Vegas visitará por tercera vez Bogotá tras haberse presentado por primera vez en Colombia en el año 2009, en su gira musical por su tercer álbum Day & Age, y una vez más en 2018. Además de esto, la reconocida banda se presentó en 2012, en el marco del Festival Estéreo Picnic, uno de los eventos musicales más grandes del país.

Este martes 8 de noviembre, The Killers deleitará a sus fans en el Coliseo Live de la capital del país, en el marco de su nuevo disco titulado ‘Pressure Machine’ y con sencillos como ‘Runaway Horses’ y ‘Boy’, además de otros grandes sencillos que han marcado el sonido del indie rock como ‘Mr. Brightside’, ‘When You Were Young’, ‘Somebody Told Me’, ‘Over And Over’, ‘Ready For The Floor’ o ‘Boy From School’.

Para esta ocasión, en su regreso, la banda norteamericana promete un show ‘inolvidable’ acompañado por un encuentro entre el pop-rock y el electro-indie, pues en el mismo escenario estará la banda británica de indie y electrónica Hop Chip, artista invitado, quienes harán cantar a ‘grito herido’ éxitos como ‘The Warning’, ‘I Feel Better’, ‘Over and Over’ y ‘Ready Fot The Floor.

En una reciente entrevista con Radioacktiva, el vocalista principal de la banda Brandon Flowers, señaló: “Tenemos mucha suerte, los shows han sido fenomenales, no espero mucho menos de Colombia y estamos mejorando mucho ya llevamos 65 shows en el cinturón este año estamos empezando a ser una máquina y se siente bien”. Asimismo, añadió sentirse muy feliz de estar nuevamente en Colombia y agradeció la acogida que ha tenido por parte de sus seguidores al momento de llevar a cabo sus shows.

Estos son los precios de las boletas para el concierto de The Killers en Bogotá:

Localidad 121 - 122: $ 159.000 por boleta, más $ 28.000 de servicio.

Localidad 100 - 102: $ 229.000 por boleta, más $ 41.000 de servicio.

Platea 2: $ 249.000 por boleta, más $ 45.000 de servicio.

Localidad 103 - 106: $ 259.000 por boleta, más $ 46.000 de servicio.

Localidad 107 - 112: $ 299.000 por boleta, más $ 46.000 de servicio.

Localidad 113 - 120: $ 349.000 por boleta, más $ 62.000 de servicio.

Platea 1: $ 389.000 por boleta, más $ 70.000 de servicio.

La boletería para disfrutar de las bandas lideradas por Brandon Flowers y Alexis Taylor aún está disponible por medio del portal de taquillalive.com.

Se debe tener en cuenta que la hora de apertura de las puertas en el Coliseo Live de Bogotá para el evento será a partir de la 6:30 p. m. y la edad mínima de ingreso es desde los 12 años. Además, la función iniciará a las 8:00 p. m. con el artista invitado de Hot Chip, y luego, a las 9:30 p. m. empezará el show de The Killers.

Festival Estéreo Picnic 2023

Hace un par de días, el Festival Estéreo Picnic, el evento musical más grande de Colombia, anunció su cartel oficial y más detalles de los artistas confirmados de lo que será la programación prevista para la edición 2023.

El evento promete cruzar las barreras y conquistar a los amantes del arte, que por más de una década se han sumado a un mundo distinto e innovador para cantar con sus artistas favoritos.

A diferencia de otros años, la edición de 2023 contará con cuatro días de festival y tendrá mayor cantidad de celebridades en cada uno de los escenarios. Los días serán el 23, 24, 25 y 26 de marzo, y se llevará a cabo en el centro de Eventos Briceño 18, ubicado en la vía entre Bogotá y Sopó.

Allí se darán cita los fanáticos a este festival, tras un 2022 que dejó la partida del baterista Taylor Hawkins de la agrupación Foo Fighters, a tan solo horas de su tercera presentación prevista en el país, una triste noticia para los seguidores de esa famosa banda.

“Volveremos a vivir en Un Mundo Distinto”, fue la frase de la organizadora del Estéreo Picnic, al presentar una pieza audiovisual publicada en su cuenta de Instagram.