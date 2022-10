Así mostrarán la muerte de Lady Di en “The Crown”

Dos años tuvieron que pasar para poder tener una nueva temporada de una de las series más costosas y prestigiosas de la plataforma de televisión vía ‘streaming’. The Crown, desde su debut el 4 de noviembre de 2016, se convirtió en una de las series más vistas alrededor del mundo, tanto por su inigualable y exquisita producción, como por contar, de una forma muy ficticia, las historias de la familia real más famosa del mundo, los Windsor, actuales regentes del Reino Unido.

Durante las cuatro temporadas que se han estrenado se ha podido ver a un casting de lujo que ha obtenido diferentes premios gracias a su actuación. Claire Foy, Matt Smith y Vanessa Kirby fueron los primeros en darle vida en la serie a la reina Isabel II, el príncipe Felipe de Edimburgo y a la princesa Margarita, respectivamente, dejando la vara muy alta, pues tan solo Foy se alzó con el Emmy, el Globo de oro y el SAG award con su majestuosa interpretación.

Luego llegaron las ganadoras del Óscar, Olivia Colman y Helena Bonham Carter, al interpretar a Isabel y Margarita, respectivamente, en las temporadas 3 y 4. Sin embargo, fueron los actores Josh O’Connor y Emma Corrin quienes se robaron el show interpretando a los aún jóvenes príncipe Carlos de Gales y Diana Spencer, llevándose cada uno el Globo de oro y el Sag Award.

Esta vez, con el nuevo relevo generacional, será responsabilidad del nuevo cast mantener el nivel de sus antecesores en las últimas dos temporadas que hasta el momento Netflix ha anunciado para terminar la historia. Imelda Staunton, recordada por interpretar a Dolores Umbridge en las películas de Harry Potter, encara el rol de la anterior soberana británica en una de las épocas más turbulentas para la familia real, los años 90. A ella se le suman Dominic West como Carlos de Gales y Elizabeth Debicki como Diana, quien no solo mostrará a una princesa de Gales separada, sino que también tendrá que interpretarla durante los últimos días de su vida.

Y es este detalle uno de los más importantes de esta temporada, pues, aunque Diana murió hace 25 años, su muerte está tan presente como su hubiera sucedido este año y es un asunto casi que de Estado el retratar el trágico fallecimiento de la llamada “princesa del pueblo”.

Portavoces de la serie declararon al diario The Sun algunos pormenores de cómo se abordará esta muerte y qué sucede dentro de la producción mientras se discute este tema.

“Se mostrará la escapada, mas no el accidente. Se verá cuando el automóvil deja The Ritz después de la medianoche con paparazis persiguiéndolos (a Diana y su novio) y luego las consecuencias con el embajador británico en Francia, entrando en acción con el Ministerio de Relaciones Exteriores, manejando las secuelas constitucionales posteriores”, declaró el allegado a la producción, añadiendo que la razón para no mostrar el fatal siniestro es evitar “cruzar la línea” y herir susceptibilidades.

También habrá una escena donde el príncipe Carlos viaja a Francia a recoger el ataúd de Diana para repatriar el cuerpo de la princesa a Inglaterra. Paralelo a ello se verá al padre de Mohamad (novio de Diana al momento de su muerte) luchando contra un “racismo casual” mientras enfrenta a las autoridades francesas para recoger el cuerpo de su hijo.

Se sabe también que la producción está a la expectativa de la reacción del ahora rey Carlos III y su heredero, el príncipe William de Gales, quien se espera tenga una reacción negativa y crítica a lo que se verá desde el próximo 9 de noviembre, en la penúltima temporada de The Crown (La Corona en español”).