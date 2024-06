House of the Dragon 2: ¿Cuándo se estrenan los nuevos episodios?

La espera terminó y los seguidores de la aclamada serie House of the Dragon ( La casa del dragón ) tuvieron una nueva entrega de la producción que para muchos es más que épica.

El elenco de esta segunda temporada incluye a Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Matt Smith, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno y Rhys Ifans .

House of the Dragon: el árbol genealógico de los Targaryen

Pero no solo se verán estos conocidos rostros, ya que para esta nueva temporada se han unido actores como Clinton Liberty (interpreta a Addam of Hull), Jamie Kenna (personifica a Ser Alfred Broome), Kieran Bew (interpreta a Hugh), Tom Bennett (dándole vida a Ulf), Tom Taylor (personifica a Lord Cregan Stark), Vincent Regan (interpreta a Ser Rickard Thorne), Abubakar Salim (personifica a Alyn of Hull), Gayle Rankin (dándole vida a Alys Rivers), Freddie Fox (interpretando a Ser Gwayne Hightower) y Simon Russell Beale (que personifica a Ser Simon Strong).