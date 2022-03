La mujer de 22 años que vive en el cuerpo de una niña de 8

Cuando tenía seis años, Shauna Rae sufrió un agresivo cáncer cerebral que le dejó múltiples secuelas, pese a haberlo vencido con quimioterapia. Hoy en día lleva una vida normal en la que estudia, sale de fiesta, se divierte junto a sus amistades y hasta vive el amor. No obstante, a sus 22 años, no logra pasar desapercibida.

El cuerpo de Shauna quedó atrapado en el de una niña de ocho años. Esta fue una de las consecuencias de la enfermedad cerebral que la aqueja desde muy temprano en su vida y, pese a que ya asimiló y aceptó su condición, asegura que no es fácil enfrentarse a la cotidianidad y sortear las miradas de quienes conocen su historia.

Según ha contado en múltiples entrevistas, la lucha contra el cáncer cerebral que sufrió cuando era niña le dejó serias afectaciones hormonales, y aunque sobrevivió a su enfermedad, desde entonces su cuerpo dejó de crecer al ritmo normal que debería. Los médicos suponen que los fármacos utilizados durante el proceso habrían comprometido el funcionamiento de su glándula pituitaria.

La glándula pituitaria es una parte del cuerpo del tamaño de un guisante que se encuentra en la base del cerebro. La pituitaria es la “glándula de control maestro”, produce hormonas que afectan el crecimiento y las funciones de las otras glándulas del cuerpo.

Esta joven asegura que a diario tiene que vivir entre cuestionamientos cada vez que sale de fiesta, quiere ir a un bar, hacer ejercicio en el gimnasio o cuando va a preguntar para hacerse un tatuaje. Sostiene que entiende que la gente la vea como una niña, pero también que es agotador estar recordando que es una mujer.

El pasado mes de enero, la cadena TLC (propiedad de Discovery Channel) anunció el lanzamiento de I Am Shauna Rae, el documental que contará la historia de esta mujer nacida en Pittsburgh (Pennsylvania) y en el que los televidentes podrán conocer su día a día junto a su familia y amigos y cómo se siente al vivir atrapada en el cuerpo de una niña.

“Si me vieras, pensarías que soy una niña normal haciendo cosas de niña normal con mi divertida y alocada familia, pero la verdad es que no soy una niña. Soy una mujer”, expresó en el tráiler anunciado por la cadena TLC que contará su vida.

En el primer capítulo de esta serie se muestra el testimonio de Patty, la madre de Shauna, quien revela en un confesionario que es objeto constante de críticas de parte de la gente por “permitir” que su hija de 22 años se vista de acuerdo a su edad pese a que físicamente parece una niña de ocho.

En este episodio Shauna y su madre cuentan que a menudo tienen que explicarle su condición a la gente que cree que la joven no es lo suficientemente mayor para tomar sus propias decisiones. Sin embargo, muchos de “ellos no le creen y la llaman mentirosa, lo cual no es para nada divertido”.

Shauna Rae actualmente tiene más de 55.000 seguidores en su cuenta oficial de Instagram (@thereal_shaunarae99) y desde allí ha decidido pedir a todos que la traten como una mujer, para no seguir viviendo situaciones incómodas, al tiempo que sostiene que hará todo lo posible por salir adelante y lograr una vida normal.