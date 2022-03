Inició el V Festival Nacional de Teatro Carcelario en Colombia

Seis cárceles participarán en la quinta versión del Festival Nacional de Teatro Carcelario: cinco son de Colombia y, por primera vez, como invitado internacional, una cárcel de Panamá. Esta es una iniciativa que lidera la Fundación Acción Interna, fundada y dirigida por Johana Bahamón, con el apoyo de la Escuela de Artes y Música de la Universidad Sergio Arboleda, el Ministerio de Justicia y del Derecho y el Inpec.

Entre el 20 y el 23 de marzo la gente podrá disfrutar de diferentes propuestas escénicas y narrativas de una misma obra, y podrán verlas en nuestra página web www.fundacionaccioninterna.org. Cada puesta en escena está interpretada por los internos de las cárceles Distrital de Bogotá, San Gil, cárcel Rodrigo Bastidas de Santa Marta, cárcel de Villavicencio, establecimiento carcelario de Pasto, y el Centro de Rehabilitación Renacer de la Ciudad de Panamá.

El jurado será conformado por un grupo de expertos, y por segunda vez en la historia del Festival, por el público. En esta versión la gente podrá votar por su obra favorita a través de nuestra página web.

En palabras de Johana Bahamón, “una vez más seguimos enfocándonos en transformar adversidades en oportunidades, y este momento no será la excepción”. Añade que, aunque esta quinta versión del Festival Nacional de Teatro Carcelario se hará de forma virtual, seguirá conservando el propósito de generar actividades de encuentro y reconciliación entre la población carcelaria y la población civil.

“En esta edición, por primera vez, tenemos un invitado internacional: la cárcel de Panamá. Y estamos muy felices de que podamos retomar la costumbre de que la obra ganadora se presente en el Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá.”, aseguró Bahamón.

Por su parte, Julián Montaña, decano de la Escuela de Artes y Música de la Universidad Sergio Arboleda, cuenta que en los últimos años la Escuela de Artes y Música de La Sergio ha diseñado y emprendido, con decisión, acciones de retorno a la sociedad que buscan contribuir al bienestar social de los colombianos a través del arte.

“En esta oportunidad nos sentimos muy contentos de aportar a la transformación de realidades en personas que están privadas de la libertad y así, junto a la Fundación Acción Interna, brindar herramientas que permitan la real aparición de segundas oportunidades”, indicó Montaña.

Esta iniciativa, que nació en 2014, tiene como objetivo generar espacios de reconciliación entre la población carcelaria y la población civil, así mismo resaltar la importancia de la creación artística en el proceso de resocialización de las personas privadas de la libertad. Las obras que se van a presentar son dirigidas por reconocidos directores nacionales con una importante trayectoria en el trabajo con poblaciones vulnerables.

Se destaca que, en esta edición del Festival, todas las cárceles participantes trabajarán una misma obra, pero con diferentes estrategias escénicas.

Para Jhon Moscoso, quien está privado de la libertad en la cárcel de San Gil y hace parte del grupo participante en el Festival, “esta es una oportunidad que tengo para conocer y fortalecer un talento que no había logrado desarrollar. Me ha permitido conocer facetas de mi vida que me han ayudado a motivar y tomar este reto como un impulso emocional y psicológico que me sirve dentro de mi proceso de resocialización. Es un apoyo muy importante para nosotros, ya que nos permite seguir soñando y luchando por nuestros objetivos, para finalmente regresar a nuestros hogares como actores positivos en nuestra sociedad”.

La inauguración del V Festival Nacional de Teatro Carcelario 2022 se realizó de forma virtual el 19 de marzo a las 10 de la mañana a través de las redes sociales de la Fundación. El acto inaugural fue presentado por la periodista Adriana Arango, quien estuvo privada de la libertad, y hoy es un ejemplo de segundas oportunidades para la población carcelaria y post penada. En el evento también estuvieron presentes el Ministro de Justicia, Wilson Ruiz Orjuela, y el director del INPEC, general Tito Yesid Castellanos.