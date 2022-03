Icónico retrato de Marilyn Monroe será subastado en mayo, ¿cuánto cuesta?

La casa de subastas Christie’s, con sede en Nueva York, anunció este lunes 21 de marzo que venderá uno de los retratos más icónicos de Marilyn Monroe realizado por el artista estadounidense Andy Warhol, el próximo mes de mayo durante la venta de arte del siglo XX de la firma.

Shot Sage Blue Marilyn se encuentra entre las pinturas más icónicas de la historia y será la obra de arte del siglo XX más cara jamás vendida en una subasta, con un precio estimado de 200 millones de dólares. Todos los ingresos beneficiarán a la Fundación Thomas y Doris Ammann.

La obra llegó a Christie’s procedente de la Fundación Thomas y Doris Ammann de Zúrich, que se dedica a mejorar la vida de los niños en todo el mundo mediante el establecimiento de sistemas de apoyo centrados en brindar programas educativos y de atención médica.

Con el 100 % de las ganancias destinadas a la caridad, la venta de esta sola pintura constituirá la subasta filantrópica de mayor recaudación desde The Collection of Peggy and David Rockefeller en 2018.

“La pintura más importante que se subastará en una generación, Marilyn de Andy Warhol, es el pináculo absoluto del pop estadounidense y la promesa del sueño americano que encapsula el optimismo, la fragilidad, la celebridad y la iconografía, todo a la vez”, aseguró Alex Rotter, presidente de Christie’s.

Además, manifestó que, junto al Nacimiento de Venus de Botticelli, la Mona Lisa de Da Vinci y Les Demoiselle d’Avignon de Picasso, “el retrato de Marilyn Monroe de Warhol es categóricamente una de las mejores pinturas de todos los tiempos y una oportunidad única en una generación para presentar esta obra maestra públicamente en una subasta”.

Shot Sage Blue Marilyn es una obra definitiva dentro de la obra de Warhol, el arte contemporáneo y todo el canon histórico del arte. Warhol comenzó a crear serigrafías de Marilyn Monroe después de su muerte en agosto de 1962. Creaba reproducciones de su rostro varias veces en colores brillantes, a menudo con las facciones algo torcidas.

En 1964, desarrolló una técnica de serigrafía más refinada y que requería mucho tiempo, antítesis de la producción en masa por la que era más conocido, y creó un número limitado de retratos de la leyenda de Hollywood. De hecho, esta técnica era tan difícil que nunca volvió a usarla y, sin embargo, la imagen permanece grabada en el léxico visual de la historia del arte.

Miley Cyrus llegó a Colombia: así la recibieron sus fans

En medio de canciones y euforia, miembros del club de fans de la cantante y actriz Miley Cyrus la recibieron en Bogotá este domingo 20 de marzo, a su llegada para el concierto programado de este 21 de su Attention Tour, que también ha incluido otros destinos de América Latina como Chile y Argentina.

La llegada de la cantante a Colombia, reconocida también por su actuación protagónica en la serie infantil Hanna Montana, se dio este domingo por el aeropuerto El Dorado; posteriormente, a bordo de una camioneta que la recogió en la pista de aterrizaje, se desplazó en compañía de algunos miembros de su equipo y familiares a un hotel en la localidad de Chapinero.

Precisamente allí, cerca de un centenar de fanáticos se congregó para recibirla y se abalanzó contra la camioneta que la transportaba para intentar ver a la artista estrella del pop mundial.

Celulares, pancartas y un coro que la aclamaba con el grito al unísono de “Miley” marcaron la llegada de la artista al hotel ubicado en inmediaciones de la carrera séptima, mientras en el interior de la camioneta los familiares de la artista manifestaban, con sorpresa, la pasión con la que la cantante era recibida por sus seguidores en Colombia.

La cantante llegó al país en compañía, entre otros, de su hermana Brandi Cyrus y su mamá Tish Cyrus, quienes viajan con ella en el marco de su gira de conciertos que ha incluido su participación en las tarimas del festival Lollapalooza en Chile y Argentina en días pasados, donde la recepción del público también fue masiva.