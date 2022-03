Murió el salsero Ismael Rivera Jr. en Puerto Rico

El salsero Ismael Rivera Jr. murió a los 67 años después de sufrir un ataque al corazón, según informó su familia. Indicaron que tuvo un infarto en el sector turístico de Isla Verde en Carolina, ciudad aledaña a San Juan, en Puerto Rico, mientras estaba en un estacionamiento de comidas rápidas.

“Ha sido muy lamentable, la familia está muy afectada, y yo también [...]. Él vivió intenso, vivió como quiso, y yo siempre lo voy a recordar como mi primo mayor. Él me cuidó y ayudó a mi mamá en mi crianza”, le dijo al medio Primera Hora, el primo Moncho Rivera.

Sobre la misma línea, varios salseros y celebridades lamentaron la muerte del artista y utilizaron su redes sociales para recordar al gran artista y para expresar el pésame.

“Una vez más nos encontramos de luto por el repentino fallecimiento de Ismael Rivera Jr. (QEPD)... Enrique ´Papo´ Lucca y todo el personal que integra a la Sonora Ponceña expresan las más sinceras condolencias para su familia en este difícil momento que están afrontando y que el Todopoderoso les dé la fortaleza necesaria para así soportarlo... nuestras oraciones están con ustedes”, escribió la agrupación la Sonora Ponceña.

Otra agrupación que lamentó el fallecimiento fue el Grupo Niche: “Lamentamos el fallecimiento Ismael Rivera Jr. hijo del ‘Sonero mayor’, quien continuó con el legado de su padre dejando una importante huella en la Salsa. Muchas fuerzas para sus familiares, seguidores, amigos y nuestros hermanos puertorriqueños”.

Asimismo, Andy Montañez, el cantautor y músico puertorriqueño de salsa, escribió: “Perder un hijo, perder un amigo, no es fácil. Ismaelito era como hermano de Andicito, su partida nos afecta, a mi y a mucha gente. Mis condolencias para la familia. Los quiero. Estoy aquí para lo que sea. QEPD”.

Hay que recordar que el artista nació el 10 de diciembre de 1954 en Santurce y en 1977 ingresó al Combo de Cortijo. Posteriormente, grabó el tema ´Muralla de Bronce´ el cual se lo dedicó a su padre.

Adicional, estuvo en la agrupación de Cortijo y Su Bonche y en las orquestas de Francisco ´Kako´ Bastar, Los Hijos de la Salsa, El Combo de Siempre y ABC (Arte Boricua Cultura).

¿Qué es un infarto?

El ataque cardíaco, también llamado infarto de miocardio, se produce cuando se bloquea el flujo de sangre que va al corazón. Por lo general, el bloqueo es una acumulación de grasa, colesterol y otras sustancias que forman una placa en las arterias que alimentan el corazón (arterias coronarias), de acuerdo con Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación.

Asimismo, la entidad sin ánimo de lucro explicó que los síntomas de un infarto son presión, opresión, dolor o sensación de compresión o dolor en el pecho o en los brazos, que puede propagarse hacia el cuello, la mandíbula o la espalda, así como náuseas, indigestión, ardor de estómago o dolor abdominal, falta de aire, sudor frío, fatiga, aturdimiento o mareos repentinos.

No obstante, no todas las personas que tienen ataques cardíacos tienen los mismos síntomas o presentan síntomas con la misma gravedad: algunas personas tienen un dolor leve, otras presentan un dolor más intenso, mientras que algunas no presentan síntomas. Para otros, la primera señal puede ser un paro cardíaco repentino, sin embargo, cuantos más signos y síntomas tenga, mayor es la probabilidad de que esté teniendo un ataque cardíaco.

Además, algunos ataques cardíacos se producen de repente, pero muchas personas tienen signos y síntomas de advertencia horas, días o semanas antes. De hecho, Mayo Clinic explicó que la primera advertencia podría ser un dolor o una presión en el pecho recurrente (angina de pecho) que se desencadena con el esfuerzo y se alivia con el descanso. La angina de pecho es el resultado de un descenso temporal del flujo sanguíneo hacia el corazón.