Aida Victoria Merlano se refiere a concierto en que coincidió con Jefferson Cossio

A través de las historias en su cuenta oficial de Instagram, la influencer barranquillera Aida Victoria Merlano, se refirió a una situación ocurrida recientemente, en el marco de un concierto de los cantantes Mike Bahía y Greeicy Rendón, en la ciudad de Medellín, donde coincidió con el también generador de contenidos Jefferson Cossio, y la expareja sentimental de este, Jenn Muriel.

El hecho había despertado cierto interés a través de las redes sociales, en tanto el influencer paisa y ella, habían protagonizado un fugaz romance, que quedó evidenciado en unas fotografías dándose un beso, luego de que recientemente se hubiera dado a conocer que Cossio había decidido terminar su relación con Muriel, tras un escándalo en el que el joven fue acusado de haber incurrido en una infidelidad.

Pese a que la relación de Merlano y Cossio no prosperó, y a que el joven paisa tampoco ha confirmado su regreso con Muriel, los tres personajes fueron vistos disfrutando del concierto en la capital antioqueña, incluso a muy pocos asientos de distancia, generando una serie de suspicacias por parte de los internautas.

Incluso, a través de las redes sociales circularon pequeños clips en el que se ve a Merlano observando de reojo a Cossio, mientras que este, y su exnovia saludan y se toman fotos con algunos asistentes al evento.

Sobre el particular, la influencer barranquillera decidió salir al paso para aclarar no solo la situación vivida en Medellín, sino también para referirse a su pequeño romance con Cossio y su relación con la exnovia de este.

“Supe que él estaba ahí, ni siquiera porque lo saludé, sino porque me saludé con sus escoltas”, afirmó la mujer, quien niega haber estado observando a la distancia al influencer, advirtiendo que en medio de los dos había mucha gente, razón por la cual, para mirarlo, hubiera tenido que hacer algún gesto muy evidente sobre la baranda de los palcos donde se encontraban.

“Él y yo no quedamos mal”, advirtió la mujer, quien explica que si se hubiese encontrado con Cossío y Muriel los hubiese saludado normal, y añade que, pese a la existencia de acercamientos entre los dos, decidieron pararlo oportunamente.

“En el momento en que yo decidí frenar las cosas, él me entendió, era válido que yo no quisiera meterme en ese embrollo, y sobre todo porque yo me estaba llevando la peor parte”, afirmó la influencer, quien también explicó que si, actualmente no se siguen en redes sociales, es efecto de un ‘consenso mutuo’.

“Cuando las cosas son tan intensas, es imposible que las cosas vuelvan a ser como antes”, apuntó la mujer, quien aclaró que cada uno decidió seguir con su vida.

“Yo no iba a dejar de ir a un evento al que me habían invitado solamente porque ahí iba a estar él”, aclaró la barranquillera, quien confesó que aún existe un afecto especial, independientemente de que no hubiesen funcionado las cosas entre los dos.

Merlano es muy popular en redes sociales, no solo por ser reconocida como la hija de una exsenadora, actualmente detenida en Venezuela tras protagonizar un sonado escándalo de escape de las autoridades colombianas (al estar detenida por el delito de compra de votos), sino también por sus atractivas fotografías, su particular y descomplicada forma de ser, y su desparpajo al hablar de varios temas.