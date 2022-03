Margarita Rosa de Francisco respondió a Mario Hernández, quien la trató de “vieja”

El pasado 18 de marzo, SEMANA informó acerca de una publicación de Margarita Rosa de Francisco en Twitter, en la que la actriz, de ideología cercana a la de Gustavo Petro, aseguró que el próximo 29 de mayo se arriesgará a votar por el candidato presidencial del Pacto Histórico, a quien no considera una amenaza como lo fue Hugo Chávez en Venezuela.

En su post, la famosa aseguró que aunque es ajena a las ideas del expresidente Álvaro Uribe, sí es consciente de que, según ella, él en algo tiene razón: “Petro es más inteligente que Chávez. Por eso me arriesgo a creer que, si llega a la presidencia, no dirigirá el país como lo hizo el comandante. Me arriesgo, sí. Esa es la palabra”, escribió De Francisco en la red social.

Las declaraciones a las que hace referencia la actriz son de hace unos meses, cuando Álvaro Uribe dijo que “el doctor Petro es mucho más inteligente que Chávez” y que otros políticos de izquierda en Latinoamérica, aunque reafirmó que considera que es un “peligro” para el país.

Sin embargo, paralelo a esta noticia surgió otra que tuvo a Mario Hernández como protagonista. En la publicación que SEMANA hizo del artículo, el empresario fue uno de los internautas que respondió, asegurando, más allá de las ideas propuestas por Margarita Rosa, que ella estaba vieja.

“Se envejeció Margarita Rosa”, escribió el hombre que le lleva 24 años a ella.

Se envejeció Margarita rosa — Mario Hernandez (@marioherzam) March 19, 2022

Sin embargo, cuando parecía que los ánimos se habían calmado, la también presentadora decidió responder, nuevamente por medio de Twitter. Aunque en la publicación no cita al empresario, todos saben que es la respuesta al comentario del hombre en la noticia de SEMANA.

“Yo desde que me veo más vieja me siento más contenta. Nunca lo hubiera imaginado”, escribió De Francisco, notablemente orgullosa de su edad y de la experiencia que esta ha traído a su vida.

Como era de esperarse, este mensaje fue apoyado por algunas personas y criticado por otras, muchas de ellas citando el debate político que días antes había propuesto De Francisco al decir abiertamente que apoyará a Gustavo Petro a la Presidencia de Colombia.

“Yo también me siento más y mejor. Lástima que don Mario Hernández no se sienta cómodo y tenga que hablar del físico de una mujer”; “Es que la vejez es experiencia y buen vivir, pero usted lo quiere perder dándole su voto a Petro que ese se agarrará todo para él”; “Eso que tanto te critican es lo que te hace ver cada vez más auténtica y hermosa. Una mujer inteligente, que reta, que confronta, que analiza, que interpreta, una verdadera artista” y “¡Más fanática también!”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación.

Yo desde que me veo más vieja me siento más contenta. Nunca lo hubiera imaginado. — Margarita Rosa (@Margaritarosadf) March 19, 2022

Esta no es la primera vez que Margarita Rosa de Francisco es atacada por su físico en redes sociales. En otras ocasiones, los tuiteros han asegurado que su rostro y cuerpo son propios de una mujer drogadicta, específicamente, marihuanera.

Sin embargo, tal y como hizo en esta ocasión, la actriz siempre ha tratado de responder con gracia a sus críticos, asegurando incluso que no tiene idea de por qué “los moralistas de este platanal (Colombia) insisten en que me gusta la marihuana. En realidad, la detesto. Lo mío son las drogas duras”.

“¿Que cuáles son las drogas duras que me gustan? Nietzsche, Heidegger, Derrida. Pura psicodelia”, aclaró.

“Mínimo estás trabada en este momento, ya lo tuyo es bazuco, mija, estás igual al Pirry”, “Margarita Rosa, en realidad no importa que diga la gente, ni que consumas tú. Lo único importante es ese maravilloso y sensible ser humano que tú eres” y “Jajaja a mí también me encanta la vitamina E la C. El hierro no sé qué hay por ahí más duro”, son algunos de los mensajes que le han dejado a De Francisco en relación con este tema.