Horas después, el ministro de Cultura, Freddy Ñáñez, divulgó una foto en la red social de Twitter en la que se le ve parado frente a lo que parece ser la tumba de Gallegos cubierta recientemente con excremento. En otro mensaje repudió "categóricamente este tipo de vandalismo" y destacó que afortunadamente los restos del escritor no fueron removidos del lugar. La hija del expresidente, Sonia Gallegos, también dijo que nada había sido robado.

1. Por instrucciones del presidente @NicolasMaduro acudimos al C. Del Sur a corroborar estado del panteón Gallegos pic.twitter.com/F1OO7tjBez

The Associated Press no pudo verificar independientemente la magnitud de los daños.

Previamente en Twitter, el alcalde del municipio Libertador de Caracas, Jorge Rodríguez, consideró "lamentable que algunos desesperados usen temas sensibles para beneficio político", en alusión al dirigente opositor Henry Ramos Allup, presidente de la Asamblea Nacional y miembro del partido Acción Democrática, al que perteneció Gallegos.

Ramos Allup afirmó en la misma red social que el alcalde desatiende sus deberes y sus amigos "delincuentes profanan tumba y roban restos Rómulo Gallegos".

Rodríguez, un influyente dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, al que pertenece el presidente Nicolás Maduro, adelantó en otros mensajes que en la tumba siguen los restos de Gallegos y que las autoridades solicitarán la autorización a sus familiares para que con asistencia de un fiscal se certifique que sí son. Indicó también que ordenó se vigile la tumba permanentemente.

Oficialistas y opositores suelen acusarse mutuamente de ser los responsables de cualquier incidente en este país suramericano amargamente dividido por motivos políticos.

La profanación de tumbas para hurtar piezas de valor no es algo nuevo en Venezuela, pero muchos piensan que el incremento en años recientes de esa actividad en el Cementerio General del Sur se debe a los paleros, practicantes de la llamada "magia negra", quienes recolectan huesos en cementerios y como parte de un ritual sellan "un pacto" con un muerto, que según la creencia es mutuamente beneficioso para ambos.

Algunos paleros ofrecen miles de dólares por una calavera puesto que el cráneo humano es muy preciado, según algunos propietarios de objetos esotéricos.

Gallegos se convirtió en el primer presidente venezolano en ser elegido en comicios libres, mediante el voto universal, directo y secreto en 1947. Sin embargo, en noviembre de 1948 fue derrocado luego de una sublevación del Ejército encabezada por su ministro de Defensa, Carlos Delgado Chalbaud.

Como homenaje al escritor fue creado en 1964 el Premio Rómulo Gallegos, uno de los más prestigiosos de la literatura hispanoamericana, que es entregado el 2 de agosto, fecha conmemorativa de su natalicio.