El papa Francisco murió este lunes, 21 de abril, y las historias sobre su vida siguen inundando las diferentes redes sociales, sobre todo X, antes conocida mundialmente como Twitter. Una muy particular tiene que ver con San Lorenzo, el club del cual era hincha.

Cuando Alfio ‘Coco’ Basile llegó a entrenar al conjunto de Boedo, Jorge Mario fue a visitar el vestuario, lo cual era habitual en él para bendecir a los jugadores. Sin embargo, esto le gustó poco al Coco, quien sin dudarlo, lo mandó a expulsar del camerino.

“Cuando ya estamos por entrar, entra un cura. Estaba al lado mío (Fernando) Miele porque era mi presentación, si no no hay directivos conmigo antes de empezar un partido. Le digo ‘¿Quién es ese cura?’, y me dice: ‘Mirá, Coco, es un cura que viene siempre acá y está acostumbrado a saludar a los jugadores antes de cada partido’”, señaló el entrenador, en palabras recogidas por As Colombia.

“‘Le digo: ¿este tipo viene siempre? Y para qué me vienen a buscar a mí, no le ganan a nadie. Sacá a este tipo que es mufa. Echalo ya, no quiero ver ningún cura en el vestuario. No quiero a nadie que me distraiga a los jugadores’”, añadió.

Papa Francisco posando con una camiseta de San Lorenzo. | Foto: San Lorenzo

Por último, sentenció sobre la vez que se enteró de que Bergoglio se convirtió en Papa. “Aparte estaban perdiendo todos los partidos, si no no me hubieran ido a buscar a mí. Entonces va Miele y le dice: ‘Mirá hay un técnico nuevo y a él no le gusta que entre nadie extraño, así que te tenés que ir’. En abril del año pasado (2014), estando en un restaurante, aparece Miele y me dice: ‘¿Viste quién es el Papa?’ Y le digo ‘cómo no voy a saber quién es el Papa, salió en todos lados’, y me contesta ‘ese es Bergoglio, el que echaste vos del vestuario’. Una cosa increíble”, sentenció.

Esta historia, sin lugar a dudas, es una de las más particulares de Francisco sobre el fútbol y hace algunos años, el sumo sacerdote le había ofrecido una entrevista a TyC Sports.

“A mí me gusta decir que la vida es un partido. Las situaciones hay que atajarlas… La vida hay que tomarla como viene. Después, qué hacemos con eso, pero no hay que dejarla pasar. El partido hay que jugarlo. Y, en el partido de la vida, pongamos en juego los valores que queremos para nuestros jóvenes y nuestros niños. No es un partido para ganar dinero, para enriquecerse”, dijo en la misma.