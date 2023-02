En el primer informe de Dimayor sobre el episodio en Ibagué no hubo pronunciamiento acerca del tema. Todo podría cambiar en las próximas horas.

¿Daniel Cataño no tendrá castigo por la roja en el Tolima vs. Millonarios? SEMANA conoció detalles de las sanciones

Uno de los partidos más importantes de la jornada 4 del fútbol colombiano como lo era el Deportes Tolima vs. Millonarios, pactado para jugarse el pasado domingo en el Manuel Murillo Toro, por poco termina en tragedia. Un seguidor del equipo local saltó al gramado y corrió hacia el jugador del equipo bogotano Daniel Cataño, quien recibió un golpe en la nuca que por poco lo deja en el piso. Como respuesta a esa agresión, el futbolista respondió correteando a su atacante y también le propinó un golpe.

Como era de esperarse, sanciones legales y futbolísticas iban a existir. Sin embargo, en la primera comunicación de la Dimayor dada al público solo se informó una por parte del comité disciplinario de entidad, quien dio a conocer su determinación inicial. Cabe recordar que el hincha ya tuvo su proceso ante las autoridades pertinentes y fue dejado en libertad.

El agresor, identificado como Alejandro Montenegro, pidió disculpas en la mañana de este lunes. - Foto: Captura video @Mayotrujillo y Captura pantalla transmisión Win Sports.

En la Resolución n.° 007 de 2023, el comité entregó su primer informe sobre lo ocurrido en el estadio Manuel Murillo Toro. “Este Comité estima que si bien en un principio los informes de los oficiales de partido contenían hechos que podían llegar a constituir infracciones al precitado artículo 83 del CDU de la FCF, una vez adoptada la decisión por parte de la administración de la Dimayor de reprogramar el encuentro, como ha ocurrido en anteriores oportunidades, conforme a los precedentes del Comité, esta situación fue superada en tanto no se cumplen los supuestos fácticos y/o jurídicos de la norma disciplinaria”.

“Finalmente, el Comité celebra que prime entre los clubes de fútbol profesional el espíritu deportivo y el rechazo a la violencia en los estadios del país, y que desde la administración de la Dimayor se privilegie la disputa de los encuentros deportivos en los campos de juego, invitando a todos los actores del fútbol profesional a vivir el fútbol en paz y sana convivencia”, agrega el documento.

La determinación del comité disciplinario fue “decretar cierre y archivo del conocimiento de los hechos relativos a la infracción descrita en el artículo 83 del CDU de la FCF en el marco del partido programado por la cuarta fecha de la Liga BetPlay Dimayor I 2023, entre el Club Deportes Tolima S. A. y el Club Azul & Blanco Millonarios F. C. S. A.”.

Daniel Cataño salió expulsado luego de responder a la agresión del hincha del Tolima. - Foto: Captura Win Sports

No obstante, de la roja que recibió el futbolista por haber golpeado al hincha mientras ya permanecía en el campo a segundos del pitazo inicial no se habló, lo cual llenó de dudas a todos los seguidores del balompié nacional, pues se pensaba que el tema para el volante de Millonarios habría salido en favor suyo y no habría castigo para la acción que tuvo.

SEMANA tuvo la posibilidad de indagar con varias fuentes y conoció importantes detalles. En primera medida, aclararon que la razón para no haber dictamen en contra del jugador era que el tribunal encargado no se había reunido hasta el momento, determinación que podría hacerse pública en las próximas horas y le acarrearía al jugador una sanción ejemplar.

Daniel Cataño en el túnel de vestuarios después de ser agredido por un hincha del Tolima. - Foto: Captura Dimayor

Además de esto, la fuente que habló con este medio dijo que el castigo para las dos partes podría manejarse de la siguiente forma: al Manuel Murillo Toro, estadio donde se produjo el vergonzoso hecho le recaerían 2, 4 o hasta 6 fechas sin la presencia de público en las tribunas; a la par de esto, Daniel Cataño, de Millonarios, también tendría que ausentarse por 2, 4 o hasta 10 fechas, según dictaminen los encargados del caso. Finalmente, mientras eso se conoce, el organismo también reprogramó el juego para el 29 de marzo a las 8:00 p. m.