Familiares, amigos e hinchas recibieron el cuerpo sin vida de Andrés Balanta, en Cali

Familiares, amigos, aficionados y directivas del Deportivo Cali llegaron hasta las instalaciones del club en la sede norte de la capital del Valle para recibir el cuerpo sin vida del jugador Andrés Balanta, quien falleció esta semana producto de una falla cardiaca.

El cuerpo del jugador, que se encontraba en Argentina, llegó en la madrugada de este sábado 3 de diciembre a Cali y poco a poco los aficionados y conocidos han llegado hasta la sede del club para despedirlo.

La trágica muerte del jugador de 22 años se dio durante un entrenamiento del Atlético Tucuman donde se desplomó repentinamente y, a pesar de los esfuerzos hechos por los médicos, no lograron revivirlo.

#ZonaLibreDeHumo A esta hora es recibido el cuerpo sin vida del futbolista Andrés Balanta en la sede administrativa de @AsoDeporCali por hinchas, jugadores y directivos del club. pic.twitter.com/3WenYvDiGp — #ZonaLibreDeHumo (@ZonaLibreDeHumo) December 3, 2022

A Cali también llegó el director técnico del club, Lucas Pusineri, quien en días pasados afirmó que le entregaría el cuerpo a sus familiares, tal como se lo había llevado a jugar a Argentina a su lado.

Balanta llegó a la capital del Valle porque el deportivo Cali lo vio crecer como deportista y le dio la oportunidad de llegar a Argentina.

Al recinto han llegado también jugadores de las diferentes categorías del club, así como las debutantes del futbol femenino llevando una camiseta negra con el apellido del jugador en ellas.

“Me descompensé”: el mensaje que Andrés Balanta le envió a una amiga horas antes de morir

“El señor Balanta habría muerto por cuestiones cardíacas, que serán confirmadas una vez que finalicen los estudios de anatomía patológica, según nos informó el médico que realizó la autopsia”, dijo a los medios de comunicación Ignacio López Bustos, titular de la Unidad Fiscal Especializada de Homicidios de la ciudad de San Miguel de Tucumán, al oeste de Argentina, luego del sorpresivo fallecimiento del volante de 22 años que empezaba pretemporada con Atlético Tucumán.

Apenas en la entrada en calor, el exjugador del Deportivo Cali se desplomó. De inmediato recibió atención médica, intentaron con maniobras de reanimación, lo trasladaron a un hospital y murió.

En el programa radial de La picadita, de la emisora La Novena de Devoto, una de las doctoras encargadas de la atención a Balanta afirmó que el jugador llegó a las 5:50 p. m.

“Lo traían en un carro particular los miembros del club. El paciente ingresa con un paro cardiorrespiratorio y se le hacen maniobras de reanimación durante cerca de 40 minutos. Lastimosamente, se le declara como fallecido”, dijo la profesional de la salud.

No era la primera vez que sufría una descompensación. En el año 2019, Andrés Balanta como jugador del Deportivo Cali, padeció algo similar en la sede de Pance.

Para entonces, el cuerpo médico del equipo azucarero realizó exámenes médicos y seguimiento, concluyendo que su cuadro clínico era normal y que podía seguir adelante con su profesión.

Se han conocido diversas reacciones en el mundo del fútbol, amigos y familiares de Balanta. Una de las últimas fue de una amiga, al parecer en Argentina, que afirmó haber hablado horas antes con el jugador.

“Es increíble como la vida pasa en un segundo, lo que más dolor me causa es haber hablado con vos, saber que te sentías mal y no poder hacer nada, me parte el alma. Me parte el corazón negrito querido, descansa en paz. Te voy a querer siempre”, puso en su Twitter la usuaria identificada como Ludmila.

En su feed de Twitter, la mujer ha demostrado que son cercanos. Incluso publicó un video en el que aparece con Andrés, enviando un saludo a alguien más.

Pero el mensaje que más conmoción ha causado, es uno que publicó confesando que horas antes habló con el jugador.

“Gracias por los momentos compartidos, amigo querido y pensar que hace unas horas estábamos conversando. No lo puedo creer. Que brille la luz que no tiene fin para vos”, dice inicialmente y agrega una captura de pantalla de la última conversación con el jugador.

En esa interacción, la mujer le pregunta al volante qué tiene y él le confiesa. “Me descompensé, estoy insolado de paso”, escribe Andrés en una conversación por Instagram.

La mujer, que al parecer trabaja en un centro de estética, le recomienda tomar mucha agua por el fuerte calor que azota en el verano argentino.

“Lo tendré muy en cuenta, muchas gracias. ¿Cómo va todo, amiga, noticias nuevas?”, contesta Balanta.

Luego, se ve en el chat que a las 7:00 p. m., cuando la noticia de su muerte se hizo viral, ella le pregunta “¿Estás bien?”, y obviamente, la respuesta nunca llegó.