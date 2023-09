Gio Moreno se sumó al ‘Chicho’ Serna y lanzó poderosa crítica a los directivos de Atlético Nacional

“Hace poco me llaman de Nacional y me dicen ‘¿Cuando viene (Nicolás) Orsini a Nacional, cuándo llega?’... Yo respondí: ‘venga, venga, perdón, usted sabe que Orsini tiene contrato con nosotros por tres años más y que es jugador nuestro’ ”, contó en la entrevista.

Serna frenó en seco al intermediario que lo llamó y provocó que el negocio se cayera. “Le dije ‘si usted en Nacional negocia de esa manera, acá no’, para entender la situación me debe mandar una oferta por escrito a mi correo oficial porque soy el director deportivo de Boca. A mí me llegan todas las ofertas, entonces por qué usted en Nacional no es diferente”, sentenció.