Chicho Serna no se guardó nada y reveló polémica anécdota con las directivas de Atlético Nacional

Mauricio Alberto Serna Valencia, más conocido en el mundo del deporte como ‘Chicho Serna’ fue un jugador profesional que hizo parte de clubes a nivel nacional como Deportivo Pereira y Atlético Nacional, mientras que el fútbol internacional tuvo paso por el Boca Juniors o el Chacarita Juniors de Argentina y el Puebla México.

Su paso por el fútbol es recordado por los logros que tuvo en Atlético Nacional, club en donde firmó su retiro en el año 2005 tras haberse coronado campeón del torneo local en esa misma temporada. De igual manera, aportó en 1991 y 1994 con otros títulos de liga colombiana al club antioqueño. Mientras que en la Selección Colombia logró estar durante 51 partidos a lo largo de su carrera, aportando en las Eliminatorias al Mundial de 1998 y haciendo parte tanto del Mundial Estados Unidos 1994 como de Francia 1998.

Mauricio 'Chicho' Serna es el director deportivo de Boca Juniors. | Foto: Tomado de Twiiter: @MChichoSerna

Tras su despido como jugador profesional, ‘Chicho’ no se quedó por fuera del mundo deportivo y en los últimos años se ha dedicado a formar parte del consejo de fútbol del Boca Juniors, además de otras actividades como empresario en el deporte.

La molestia en Boca Juniors por ‘Chicho Serna’

Recientemente, el exjugador de Atlético Nacional dio a conocer una anécdota en una entrevista en la que se relacionaba a un trabajador del conjunto paisa, la cual terminó generando malestar en el conjunto argentino.

La situación en concreto se dio en el momento que el conjunto colombiano entabló conversaciones para realizar la contratación del futbolista Nicolás Orsini, con quien ya se habían entablado algunos acuerdos y tan solo hacía falta la firma del contrato para ser recibido en la capital Antioqueña, pero el detalle fue que el club, dueño de su pase, no había coordinado nada relacionado con esta transferencia.

‘Chicho’ reveló, en medio de una conversación con ‘Tertulia Verdolaga’, algunos detalles de la situación que generó revuelo entre los hinchas del cuadro verde.

“Hace poco, cuando estaba el libro de pases abierto, me llaman de Nacional y me dicen que habla tal persona a preguntarme que cuándo llega (Nicolás) Orsini”, agregó Serna, quien respondió “Perdón. ¿Usted sabe que él tiene contrato vigente con nosotros y tiene contrato por tres años?”, y sorpresivamente le dijeron que “Sí, pero yo ya arreglé con el jugador y tiene que viajar”.

Mauricio sentenció que: “No, no. Si usted en Nacional negocia de esa manera, acá no” y continúo asegurando, “para poder entender la situación y analizarla, usted me manda una propuesta por escrito a mi correo oficial, porque yo soy el director deportivo de Boca Juniors. A mí me llegan todas las ofertas por nuestros jugadores. Porque es Nacional, no va a ser diferente”.

Y puntualizó que el proceso para realizar la contratación es que “usted me manda una carta, yo la leo, la pongo en el consejo de fútbol y la elevamos a presidencia o vicepresidencia para enviar una respuesta”.

Por lo que la persona en Nacional sentenció: “No, pero es que yo no tengo tiempo”, a lo cual ‘Chicho’ respondió contundentemente “No es que el jugador no es suyo” y aseguró que esas “son las maneras y las formas. En Boca se trabaja de esa manera y se tiene que respetar”.

Esta situación, que fue revelada por Mauricio ‘Chicho’ Serna, dejó en evidencia a alguien que trabaja en Atlético Nacional, sin embargo, el ex jugador no se refirió a nombres propios, por lo que no se conoce oficialmente de quien se trataría, no obstante, algunos hinchas del conjunto paisa aprovecharon la anécdota para criticar los manejos del club, sumado a que actualmente algunos de los aficionados no se encuentran satisfechos con las directivas de Atlético Nacional.