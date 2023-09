Video | William Amaral explota en rueda de prensa: se molesta por una pregunta de un periodista por dos ausentes en Atlético Nacional

Amaral explotó

“No tiene sentido hablar de dos jugadores que no están aquí. Después hablaremos de otros jugadores como Mena, Asprilla... no tiene sentido. Respeto la pregunta, ¿pero vamos a hablar de un jugador que no vino? Puedo responder y estar todo el tiempo que quieran, porque tengo un respeto enorme, pero hablar de dos jugadores que no estuvieron en la nómina...”.