Hincha argentina que mostró más de la cuenta en estadio de Qatar 2022 tuvo que buscar refugio; reapareció y contó dónde se encuentra

Uno de los temores de los organizadores del Mundial Qatar 2022 era que los asistentes a la fiesta del fútbol no respetaran las normas establecidas por las leyes cataríes en cuanto al comportamiento y el vestuario en los estadios y en las zonas donde se iba a recibir a los hinchas de las diferentes selecciones participantes de la competencia.

Justamente, antes de iniciar el torneo, las autoridades de ese país pidieron a los visitantes respetar su cultura, haciendo énfasis en el consumo de licor y en la indumentaria que muchos hinchas suelen usar para alentar a sus equipos.

Precisamente en la final entre Argentina y Francia se dio un hecho que en otros mundiales solía ser muy común, en especial entre las seguidoras de las selecciones sudamericanas, quienes en las tribunas decidían hacer el popular topless para alentar a su equipo.

Aunque en este mundial, por las restricciones de vestuario, no se conocieron este tipo de actos, fue hasta la final cuando una seguidora argentina decidió mostrar sus senos a la tribuna, luego de que Montiel anotara el penal que significó la tercera Copa del Mundo para los albicelestes.

Luego de hacerlo, las autoridades escoltaron a Noe y a Milu, otra fanática que hizo parte de la atrevida celebración, a las afueras del estadio, y se produjo total incertidumbre sobre lo que les pudiera haber pasado, pues las leyes de ese país ordenaban cárcel para quien tuviera ese comportamiento en las tribunas.

Después de un par de días, Noe apareció en redes y aseguró que tuvo que buscar refugio en la Unión Europea. En sus historias publicó varios mensajes que dejaron ver que se encontraba bien, pero que tuvo que abandonar Qatar luego de su celebración.

“Arranquen el avión antes de que vengan a buscarme”, fue el primer mensaje publicado por la argentina. “Para todos los que me pedían que me vaya de Doha ya está. Me fui de Qatar y me refugié en la Unión Europea”, fue el siguiente posteo de Noe.

Por su parte, Milu aseguró que está en Madrid y que no sufrió ningún contratiempo. “Del calor pasamos al frío y volví a mi Europa hermosa que ya la extrañaba”, escribió la aficionada.

Ahora en Chiva Deportes, lo que usted no vió... pic.twitter.com/Hp7QWeVWz2 — ORVE© 🇳🇬⚽💚🏆🍺 (@orvesays) December 19, 2022

Alentando a su selección desde la camilla

La hinchada argentina es conocida a nivel mundial por la pasión con la que vive cada partido de su selección; ahora, cuando salieron campeones de Qatar 2022, la fiebre por la albiceleste está en el punto más alto desde 1986, cuando ganaron el trofeo por segunda vez.

Las imágenes del recibimiento a la selección que derrotó a Francia en la final dejan claro lo que para los argentinos significa esta gesta, más cuando en Brasil 2014 estuvieron a punto de lograrlo nuevamente, pero Alemania se los impidió.

En esta ocasión, millones de seguidores salieron a las calles y fueron nutriendo una caravana humana que parecía no tener fin; las calles de Buenos Aires estaban atiborradas de gente que esperaba ver a Lionel Messi y compañía en el recorrido organizado por la federación de fútbol de ese país.

Fue tanta la emoción para algunos de los hinchas, que cuando el bus descapotado de dos pisos que transportaba a la selección Argentina pasó por debajo de un puente, desde allí saltaron un par de hinchas que quisieron colarse en la intimidad de los jugadores; uno logró su cometido, pero fue retirado por la seguridad, mientras que el otro, calculó mal su pirueta y luego de rebotar en el techo del automotor, cayó al piso en medio de la multitud.

Como era de esperarse, los organismos de salud que estaban siguiendo de cerca el recibimiento a los campeones del mundo atendieron la emergencia y allí se dio la imagen con la que muchos se quedaron y que da fe de lo importante que es el fútbol en esa nación.

Mientras era trasladado a la ambulancia por los paramédicos, el hincha herido seguía cantando y moviendo su brazo al ritmo de las canciones que coreaba la multitud y que estaban dirigidas a su selección.