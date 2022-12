Hincha se enfada porque un partido del Mundial coincidió con entrega de diplomas de su hija; el audio se hizo viral

Ya van varios días desde que se inició el más importante evento de fútbol, el Mundial de Qatar 2022. Hasta el próximo 18 de diciembre, la hinchada podrá disfrutar de las selecciones convocadas que se enfrentarán por la Copa Mundo, a pesar de que ya se conocen algunos equipos eliminados como Gales.

Al tratarse de un deporte que no mide fronteras y une a todos con la misma palabra de gol, la competencia, que se celebra cada cuatro años, se convirtió en tendencia en las redes sociales. Como es común, en los escenarios de interacción se postean diversos contenidos y, en esta oportunidad, abundan varios fragmentos que están relacionados con el Mundial.

Por ejemplo, una modelo de OnlyFans le pidió dinero a sus seguidores para poder apoyar a su selección en el país del Medio Oriente; una hincha latina tuvo un gesto de honestidad con un japonés, e incluso, una profesora compró televisores para que sus estudiantes puedan ver el importante evento que reúne a millones de personas tras una pandemia.

Así como las anteriores historias, son decenas las que aparecen sin cesar en las redes sociales. En esta ocasión, el turno fue para un hombre argentino que se enfadó y su reacción se volvió viral.

En la cuenta de Twitter @TodaLaPrimeraA, dedicada al fútbol argentino, se escucha el audio de un amante futbolero de Argentina, quien indignado, se enfada porque la entrega de diplomas de su hija coincidió con el partido del Mundial entre Argentina vs México, que se celebró hace tan solo unos días.

“El padre tiene entrega de diplomas de la hija, pero coincide con Argentina-México. La conversación no tiene desperdicio”, fue la descripción que acompañó la grabación de la conversación donde se escucha al padre enfadado por dicha situación.

🇦🇷 El padre tiene entrega de diplomas de la hija, pero coincide con Argentina-México. La conversación no tiene desperdicio. Fúlbo. pic.twitter.com/egR6FPNYeB — FÚTBOL ARGENTINO 🇦🇷 (@TodaLaPrimeraA) November 25, 2022

“Escúchame una cosa. Te amo hasta el infinito y más allá, te lo juro. Me saco un riñón y te lo doy. Pero no me pidas esto, te lo pido por favor. Voy hablar al colegio...están todos locos. Me parece una pelotudez”, fueron algunas de las palabras que se alcanzan a escuchar en el audio.

Ante la indignación de su padre, la hija le responde: “No entiendo qué quieres que haga, no se puede cambiar. Lo puso el colegio y los papás ninguno se quejó, solo dos o tres, pero no pueden hacer nada. Dijeron que se ponían el flow en el celular”. Tras la publicación en Twitter, rápidamente se hizo viral y empezó a acumular numerosas reacciones e interacciones.

“Con un ojo en la misa y otro en el Mundial”, hombre llevó su celular a la iglesia para ver los partidos de Qatar

En esta oportunidad, un religioso, pero también aficionado al fútbol, fue captado en plena misa viendo un partido del Mundial Qatar 2022. El hombre no quiso incumplir su hábito de ir a la iglesia, pero tampoco estuvo dispuesto a perderse el partido.

Entonces, lo que hizo el señor fue llevar su teléfono celular cargado y ponerlo de manera vertical sobre el espaldar de uno de los asientos de la iglesia, luego procedió a reproducir el encuentro mundialista mientras un sacerdote dio su sermón religioso.

“Con un ojo en la misa y otro ojo al Mundial”, escribió @Chunforever24-7, el usuario que grabó el viral momento y lo subió a la influyente red social china.

El clip está acompañado con un sonido de risa, pues causó gracia en los cibernautas. Además, los otros feligreses estuvieron concentrados en la misa.

Al tratarse de una pieza viral, el video ya casi llega al millón de reproducciones, de igual manera tiene cientos de comentarios como: “Lo obligaron a ir”; “Y tú por qué estás grabando”; “es más importante el juego 🤣”; “TikTok no perdona nada”; “Cuando hagan gol gritan aleluya”, se lee en TikTok.