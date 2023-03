Hinchas de Junior no se aguantan más a los jugadores: “Mejores paredes tiran los hermanos Reyes en Pasión de Gavilanes”

En el Estadio Metropolitano de Barranquilla, la noche del 12 de marzo, Junior sumó una nueva derrota en la temporada y sus hinchas no se aguantaron. A la salida del escenario deportivo, luego de caer 1-2 ante Envigado, expresaron su inconformismo hacia el DT del equipo, Arturo Reyes, pero también hacia figuras como Carlos Bacca, que fueron recibidas como estrellas y, no obstante, no han podido deslumbrar.

Pese a que Juan Fernando Quintero anotó su primer golazo en el conjunto Tiburón, clavando la esférica en un ángulo tras un disparo de tiro libre, a su equipo no le alcanzó para revertir los dos tantos con los que Envigado se impuso en el marcador.

Lo grave de la situación es que tras la derrota de local, Junior de Barranquilla es último en la Liga Betplay, una situación sin precedentes recientes. De siete partidos disputados, el equipo ha ganado uno, empatado tres y perdido tres, por lo que acumula seis puntos, nueve menos que el líder del torneo, Águilas Doradas.

A nivel internacional el panorama es menos alentador. La semana pasada, en el Estadio Manuel Murillo Toro, el equipo dirigido por Arturo Reyes cayó por la mínima diferencia ante Deportes Tolima y fue eliminado de la Copa Sudamericana, una de las mayores apuestas del club y de Juan Fernando Quintero en la temporada.

Juan Fernando Quintero lamentándose tras la eliminación de Junior de la Copa Sudamericana, el pasado 9 de marzo. - Foto: AFP

En ese contexto fue que los hinchas de Junior reclamaron a los miembros del equipo, mediante un video del canal televisivo CTV Barranquilla que se ha vuelto viral en redes sociales.

“Qué tristeza con Brayan León y Carlos Bacca, les rebota hasta una mortadela. Mejores paredes tiran los hermanos Reyes en Pasión de Gavilanes. Que pasen por la liquidación mañana”, dijo frente a la cámara uno de los seguidores del equipo Tiburón, haciendo referencia a una de las novelas más exitosas de la televisión colombiana.

A los lamentos por el rendimiento de los atacantes del equipo se sumó otro seguidor, que pidió a Junior darle la oportunidad de jugar a futbolistas jóvenes sobre algunos miembros de renombre del club, que hasta el momento poco han hecho

Juan Fernando Quintero no pudo evitar una nueva derrota del Junior de Barranquilla. Foto: Dimayor. - Foto: Dimayor.

“No, con estos delanteros es increíble. Yo prefiero sentar a esos dos y traer a dos jugadores de la Sub 20 que vengan con ganas de jugar, de triunfar, que estos hijuemadres. Son una maleta. Brayan León no le hace gol ni a la ma** de él”, expresó un hincha.

Por supuesto, también hubo quienes arremetieron contra el entrenador del equipo, con una escueta pero contundente decisión: “Decepción total. Ninguno sirve, ninguno, papá. Fuera Reyes, Fuera Reyes”.

En el video de CTV Barranquilla incluso se registró a unos aficionados dedicándole un mensaje a la familia Char, dueña del equipo.

“Vengo a ver a Junior perder, no hombre, sean serios, no aguanta. Ey, a los Char les voy a decir una cosa, Aída Merlano los va a seguir, los va a seguir, por que ustedes lo que tienes es un... Mejor no digo, porque me meto en rollos”, comentó un hincha.

La continuidad de Reyes en Junior, en duda

Aunque en conferencia de prensa, luego de la derrota ante Envigado, Arturo Reyes afirmó tener fortaleza para continuar al frente del equipo y darle vuelta a los resultados adversos los primeros meses de la temporada 2023, desde ya se especula su salida como DT. La decisión, al parecer, sería tomada por la junta directiva del club este lunes, 13 de marzo.

Pese a las estrellas en su nómina, Arturo Reyes no ha podido lograr que el Junior de Barranquilla 'despegue' esta temporada. - Foto: Dimayor

“Pregunté sobre la continuidad de Arturo Reyes. Respuesta: ‘No está tomada la decisión, pero es domingo casi 10 p. m., con lo caótico del día es improbable su continuidad’. Mañana les actualizo. La junta aún no ha sido convocada, pero seguramente se reunirán mañana”, informó la noche del domingo la periodista Melissa Martínez.