Video viral: la molestia de Sheyla García con hinchas de Nacional que se negaron a recibir boletas para el partido con Millonarios

Este sábado 11 de marzo se jugó el partido entre Atlético Nacional y Millonarios correspondiente a la octava fecha de la Liga Betplay, en la que los dos equipos buscaban quedarse con uno de los clásicos más importantes del país. Por lo que la expectativa por parde de las dos hinchadas siempre es altísima ante este tipo de partidos.

Y aunque el estadio Atanasio Girardot de Medellín no se llenó para el partido de este sábado, si asistieron muchos aficionados al escenario antioqueño. Por lo que, en medio de la previa del partido, por parte de Win Sports, varios periodistas de ese canal estuvieron regalando boletas a los verdolagas, si antes respondían algunas preguntas acerca de la actualidad de Atlético Nacional.

Una de las periodistas que estuvo convenciendo a los hinchas de Nacional para que participaran fue Sheyla García, quién invitó a dos jóvenes que eran fieles seguidores del equipo verdolaga, para que participaran en la dinámica del canal y así pudieran ganarse entradas para ver el partido de su equipo ante Millonarios.

Y a pesar de que una de las hinchas aceptó que no tenía aún la boleta para el partido, debido a que iba desde la ciudad de Pereira, la gran sorpresa llegó cuando manifestaron que no querían participar en la dinámica debido a que la boleta que entregaban los periodistas era para la tribuna occidental (la más costosa) y no para sur, tribuna en la que se hace la barra brava del equipo verdolaga a la que pertenecían las dos jóvenes.

Atlético Nacional y Millonarios empataron sin goles por la fecha 8 de la Liga Betplay. Foto: Dimayor. - Foto: Foto: Dimayor.

Cuando uno de los periodistas les explicaba que si contestaban bien les regalaría boletas para occidental general una de las hinchas respondió: “¿Por qué no nos da sur?” A lo que Sheyla les explicó que solamente tenían boletas para la tribuna occidental, algo que evidentemente no le gustó a las hinchas, por lo que otra de ellas respondió: “A nosotros no nos importa la tribuna, pero nosotros somos es Los del Sur (barra de Atlético Nacional) con todo respeto”, explicándole a los periodistas que no les interesaba las entradas que estaban regalando.

Por lo que un tonó “regañón” Sheyla García les preguntó una vez más si les interesaba o no la boleta, a lo que las dos jóvenes se quedaron calladas y la periodista incómoda les dijo: “Bueno, muchas gracias, dudaron mucho. Hinchas que quieran boletas es lo que hay por acá”.

Atlético Nacional contó con casi todos sus titulares ante los suplentes de Millonarios. Foto: Dimayor. - Foto: Dimayor.

El video se hizo viral rápidamente en diferentes redes sociales en el cual muchas personas criticaron a las hinchas de Nacional por no querer boletas para occidental, por no ser la tribuna de la barra brava del equipo verde. El divertido momento quedó registrado y se compartió a través de la plataforma TikTok.

El partido finalmente terminó empatado, aunque realmente es como si hubiera sido una derrota para Atlético Nacional, ya que Millonarios llegaba a este partido con un equipo suplente, por lo que los aficionados verdolagas no toleraron que su equipo no pudiera ganarles a jugadores que normalmente no juegan en el equipo embajador.

Jugadores de Millonarios. - Foto: Twitter Millonarios.

Por su parte los titulares de Millonarios se quedaron en Bogotá descansando y recuperándose para el partido de Copa Libertadores ante Atlético Mineiro el próximo miércoles. La delegación que viajó a Medellín regresó en la misma noche del sábado a Bogotá y este domingo 12 de marzo viajaron desde la capital a Brasil, con solo la baja de Andrés Llinás, para buscar “el batacazo” en Belo Horizonte que les permita meterse en la fase de grupos del torneo internacional.