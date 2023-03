Los memes no perdonan a Atlético Nacional tras su empate ante “la B” de Millonarios

El sábado 11 de marzo Atlético Nacional y Millonarios jugaron en el estadio Atanasio Girardot. El duelo terminó igualado sin tantos, a pesar de que los bogotanos jugaron con su equipo “B” y que los paisas sí lo hicieron con su equipo titular.

Alberto Gamero, entrenador del equipo azul, decidió alinear a un equipo suplente debido a que el miércoles 15 de marzo jugará el partido de vuelta de la tercera fase de la Copa Libertadores ante Atlético Mineiro.

El empate entre ambos equipos ocasionó infinidad de memes en las redes sociales. Los hinchas de otros clubes se burlan de Nacional por no haberle ganado a la suplencia de Millonarios. A continuación, se encontrarán los memes más virales:

Alvaro Montero jugó un gran encuentro y le dedicaron este meme:

Montero cada vez que juega en ese pueblo.

✨.pic.twitter.com/Bwjlq3tFbr — Andrés Ibagon (@Ibaguetas) March 12, 2023

Otra imagen aplaudió a los suplentes de la escuadra bogotana:

Uno de los memes hasta incluyó a Diomedes Díaz:

llenaron el Atanasio en pleno aguacero para empatar con el equipo B de Millonarios JAJAJAJAA 😂🫵 pic.twitter.com/9EVLuF17hX — Juan 🦩 (@JuanitoParker22) March 12, 2023

Y, otra de las imágenes virales hizo referencia a un jugador de Nacional, Yerson Candelo.

Todo Melo con Candelo pic.twitter.com/OHaXA9WwjD — CRISTIAN (@CRISTIANC123) March 12, 2023

Más deportes: Didier Deschamps destapa una guerra directa con Karim Benzema por ‘borrarlo’ en Qatar 2022

Tres meses después de la decepción de la selección de Francia por haber perdido la Copa del Mundo con Argentina, empezaron a aparecer parte de las razones que acabaron con el sueño del bicampeonato para los franceses. Didier Deschamps, técnico del equipo subcampeón en Qatar 2022 destapó en las últimas horas la ‘verdad’ de lo sucedido con Karim Benzema y su salida temprana del torneo.

Karim Benzema y el entrenador de Francia, Didier Deschamps. - Foto: Getty Images

Sobre la versión del atacante que defiende su estado físico, el entrenador dijo: “Nos insulta que se diga eso. Solo hay una verdad y Karim lo sabe bien. Karim se incorporó el 14 de noviembre tras un período de semiinactividad en su club (su último partido con el Real Madrid fue el 2 de noviembre ante el Celtic, había jugado 26 minutos)”.

“Siguió un programa individualizado, se pospuso su regreso a los entrenamientos colectivos. No tenía cien por cien claro que pudiera ser titular en el primer partido contra Australia. Cuando Karim se lesionó, nuestro médico lo llevó a la clínica de Aspetar para hacerle una resonancia magnética”, añadió.

Benzema termina contrato con el Real Madrid a mediados de este año - Foto: REUTERS

Deschamps relató una a una de las horas previas para tomar la decisión de la ausencia definitiva de Benzema: “Karim remitió los resultados a un médico suyo en Madrid que también le dio su opinión. Cuando regresó al hotel, ya era pasada la medianoche. Me reuní con Karim en su habitación con nuestro médico que había venido a darme el informe de la resonancia magnética”.

“Karim está molesto porque este Mundial significaba mucho para él. Me dijo que estaba muerto. En el mejor de los casos, su regreso a los entrenamientos no podría llegar antes del 10 de diciembre. En su comunicado en su red social expresa su decepción por tener que irse, pero justifica esta elección por su preocupación de pensar en el equipo”, comentó sobre las conversaciones inéditas con el jugador.

Karim Benzema, Francia. - Foto: Getty Images/Michael Regan - FIFA/FIFA

“Estuvimos juntos durante unos veinte minutos. Cuando lo dejo, le digo: ‘Karim, no hay prisa’. Organizas tu vuelta con el team manager. Cuando me despierto, me doy cuenta de que se ha ido. Es su decisión, no te dirá lo contrario, lo entiendo y lo respeto”, complementó.

A Benzema, una vez escuchó lo dicho por su exentrenador, se le removió toda la rabia y no pudo quedarse en silencio: “Pero qué atrevido”, escribió en una publicación en su cuenta de Instagram. “Querido Didier, buenas noches” y para finalizar, de manera contundente dijo: “miente”, desatando una guerra completa al interior del seleccionado francés.