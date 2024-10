Jugador del Rayo Vallecano le mandó fuerte mensaje a James Rodríguez

Pese a que James Rodríguez sigue demostrando que tiene mucho fútbol para dar, el volante, que brilla con la Selección Colombia, todavía no convence al entrenador del Rayo Vallecano, Íñigo Pérez, y no suma minutos importantes en el equipo de Vallecas.

Camello pasó por los micrófonos del diario As de España, donde destacó las múltiples cualidades que tiene Rodríguez, que son esenciales para el vestuario del Rayo Vallecano, pese a que han compartido poco tiempo en el equipo debido a las convocatorias de James a la Selección Colombia, y ahora en noviembre se viene otra doble fecha FIFA.

La situación del volante volvió a recibir un revés y ya comienza a preocupar a todos sus seguidores, y es que a pesar de haber estado en la convocatoria para el duelo ante el Alavés, el colombiano no jugó ni un solo minuto.

En estos primeros encuentros de la temporada, el entrenador Pérez ha preferido administrar los minutos de juego del colombiano, algo que no ha caído bien entre los hinchas, que esperan ver a James más en acción y que pueda demostrar el porqué lo contrataron.

La decisión de no darle más tiempo de juego a James Rodríguez ha derivado en que el colombiano solo haya disputado 5 encuentros, solo uno como titular y tan solo ha acumulado 123 minutos en el campo, algo muy poco para un jugador que puede cambiarle la cara al juego del equipo.

“Es verdad que dentro de lo que llevamos con James, hemos coincidido poco. Como sabes hay muchos parones de selecciones, no podría hablar con mucha certeza sobre él. Es un jugador que un vestuario como el Rayo necesita. Ya no solo por el nivel que tiene, que no lo voy a descubrir ahora, sino por el liderazgo, por todo lo que ha vivido y por lo que nos puede aportar fuera del campo”, dijo Íñigo Pérez.