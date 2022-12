La Liendra dedicó una emotiva carta a Cristiano Ronaldo tras su salida del Mundial Qatar 2022

El Mundial de Qatar 2022 se convirtió en una de las ediciones más inesperadas y sorpresivas de la historia, no solo por las polémicas que giraron en torno a la organización, sino por los movimientos que quedaron plasmados en el campo de juego, llevando a grandes selecciones a quedar por fuera. La salida de España, Alemania y Brasil impactaron a los amantes del fútbol, quienes no podían creer el camino que tomó este encuentro deportivo.

No obstante, a esta racha de noticias se sumó la eliminación de Portugal, selección que perdió en su encuentro contra Marruecos. Millones de personas lamentaron el desenlace del partido, posando su atención en la reacción que tuvo Cristiano Ronaldo, quien lloró y salió cabizbajo del lugar.

Uno de los puntos de controversia de este caso fue el hecho de que el técnico de la selección europea, Fernando Santos, decidiera dejar a la estrella deportiva en el banco de los suplentes, teniendo en cuenta lo importante que era contar con el talento del portugués para avanzar hacia la final.

Ante el lamentable fin de la selección de Portugal en el Mundial, La Liendra utilizó su cuenta oficial de Instagram para dedicar unas palabras a Cristiano Ronaldo y así calificar de “traición” lo sucedido con el técnico.

El influencer colombiano escribió una carta y la leyó frente a la cámara, expresando su admiración y respeto por el astro del fútbol.

“Gracias, Cristiano, y perdón por todo. Eliminado Portugal de Mundial y lo más triste es verte partir a ti, ni siquiera por el resultado, sino por la forma en la que te trataron. Te traicionaron, te clavaron un puñal en la espalda en el momento más duro de tu vida, pero de nuevo nos enseñas algo, como siempre. Y es que, en las malas tus amigos pueden ser tus enemigos. Y sí, con esta frase me refiero a Fernando Santos, el entrenador de Portugal por el que tantas veces tú sacaste la cara”, dijo el paisa al inicio del clip.

De igual manera, el creador de contenido se refirió a los argumentos que utilizó Fernando Santos para explicar la ausencia de Ronaldo del juego, señalando que no estuvo de acuerdo nunca con este movimiento dentro del encuentro deportivo. La Liendra se enfocó en la amistad que existía entre el jugador y el técnico, asegurando que jamás debía mezclarse con el trabajo.

“Dicen que la amistad y el trabajo se tienen que manejar aparte, pero no hay razón para tener al máximo goleado del Selección en el banquillo y menos en su último mundial. Que estás viejo, que ya no tienes el mismo físico de antes, pues, obvio, todos cambiamos. Y de eso trata el fútbol y la vida, pero tú eres un jugador que tiene algo que no se obtiene así te metas 24 horas en el gimnasio y es la experiencia”, afirmó en su contenido.

“Tú sin necesidad de correr, aunque lo haces, creas y solucionas el partido con solo una jugada. En fin, ¡Cristiano, perdón! Tu último Mundial y te dieron la espalda. Que tu cambio metió tres goles ¡qué me importa! Cuántas veces tú has marcado, eras tú quien tenía que estar en cada inicio de partido”, agregó.

Por último, Mauricio Gómez, nombre de pila de La Liendra, ‘explotó' en palabras de admiración por el portugués, afirmando que siempre lo acompañará en el camino que tome, sin importar cuál sea la decisión o los planes que forme a futuro. El paisa aplaudió el trabajo que siempre realizó el futbolista, dejando por lo alto cuánto respeta su papel en la historia del fútbol.

“Te faltaron al respeto y lo pagaron caro, eliminados por Marruecos… te metieron en el segundo tiempo y cambiaste el partido, pero ya no tenías tiempo. Sabemos quién fuiste y quien serán. No estás acabado ni viejo, solo tuviste una mala racha, pero cuando eso pase se viene la mejor versión de ti. No importa a qué equipo te vayas o que país viajes, acá estoy y muchos estaremos, ahora y en el mañana. Fuerza Bicho… Gracias CR7 por todo”, añadió.